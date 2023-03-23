Стих за донат: маленькие школьники нашли собственный способ волонтерства

В Ровенской области третьеклассник собирает донаты для Вооруженных сил Украины благодаря видеостихам.

Мальчик еженедельно изучает наизусть новую поэзию, вместе с мамой записывают ролик, выкладывают в соцсети и призывает всех, кому понравился пост, помогать украинским защитникам.

Сначала мы только объявили о сборе средств, и увидели, что сейчас есть много разных сборов. Начали думать, как же людей заинтересовать, чтобы быстрее собрать необходимые средства. И как раз Максим получил задание от учительницы подготовить стихотворение на конкурс чтецов, — рассказывает мама Вита Костюк.

Поддерживать маленького мальчика взялись и другие дети. Максим и его мама призывают поддержать их идею и приобщаться к флешмобу всех желающих.

Сейчас также смотрят

Кстати, в селе Мирном Николаевской области местные, которые уже вернулись в свои разбитые вражескими обстрелами дома, как могут поддерживают бойцов на передовой. Смотри, как люди вместе готовят для ВСУ и помогают нашим защитникам.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!