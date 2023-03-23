Вірш за донат: маленькі школярі знайшли власний спосіб волонтерства

На Рівненщині третьокласник збирає донати для Збройних сил України завдяки відеовіршам.

Хлопчик щотижня вивчає напам’ять нову поезію, разом із мамою записують ролик, викладають у соцмережі та заохочують тих, хто вподобав допис, допомагати українським захисникам.

Ми спочатку просто оголосили збір коштів і побачили, що зараз дуже багато зборів для різних людей. Почали думати, як же людей зацікавити, щоб швидше зібрати необхідні кошти. І Максим саме отримав завдання від вчительки — підготувати вірш на конкурс читців, — розповідає мама Віта Костюк.

Підтримувати хлопця взялися й інші діти. Максимко і його мама закликають підтримати їхню ідею та долучатися до флешмобу усіх охочих.

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До речі, у селі Мирному на Миколаївщині місцеві селяни, які вже повернулися до своїх понівечених ворожими обстрілами будинків, як можуть підтримують бійців на передовій. Дивись, як люди гуртом готують для ЗСУ і допомагають нашим захисникам.

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