Готують для ЗСУ на єдиній вцілілій кухні: як люди з села Мирне допомагають захисникам

У єдиній на все село вцілій кухні господині готують для наших захисників. У селі Мирному на Миколаївщині місцеві селяни, які вже повернулися до своїх понівечених ворожими обстрілами будинків, як можуть допомагають бійцям на передовій. Дивись, як люди гуртом готують для ЗСУ і допомагають нашим захисникам.

Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам

Вони готують домашні ласощі, збирають гроші нашим захисникам на пальне та амуніцію. І це попри те, що самі живуть у розтрощених оселях і чекають на допомогу з будівельними матеріалами.

Люди кажуть, що готові самі відбудовувати своє колись заможне село, яке росіяни перетворили на руїну.

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Це наша маленька кухня, після обстрілу, вікон немає — це плівка. Це єдина кухня, яка вціліла, на якій можна працювати з дівчатами, — розповідають жінки.

Аби можна було готувати, під’єднали газовий балон і вчора вперше запустили холодильник, який дивом уцілів під обстрілами.

Для наших захисників, які боронять Бахмут, селяни самі назбирали 31 тис. грн, передали гроші бійцям на пальне. А ще купили 20 кг м’яса, готують військовим домашні млинці, відбивні та пельмені.

Тут у кожної господині своя історія болю. В селі не вціліло жодного будинку. Фосфорними боєприпасами російські військові випалили кілька осель і сільськогосподарську техніку.

Я дуже співчуваю тим людям, хто ще не був у селі, на кого чекає перше побачення із селом після війни, це буде шок і сльози, — каже місцева жителька Віра Савчук.

До мирного із 700 жителів повернулося поки півсотні людей. Та тут уже готові братися до відбудови, але бракує матеріалів, тому місцеві просять допомоги.

А поки господині поспішають, щоб встигнути приготувати все до приїзду волонтерів і передати гостинці на передову. Жінки запевняють: і надалі підтримуватимуть наших військових, як можуть, та мріють, аби якнайшвидше готувати для них смаколики на своїх власних кухнях.

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