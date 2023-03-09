У нас така дружба! Історія лікаря, який реабілітує діток після протезування

Через обстріли російських військових сотні дітей отримують травми. Вони демонструють силу та мужність і проходять лікування та реабілітацію. Під час окупації Херсонщини Марина та її мама отримали важкі поранення. Снаряд влучив прямо в їхній будинок, унаслідок чого шестирічна дівчинка втратила ніжку.

Марина з липня проходить лікування в Охматдиті, спеціалісти лікарні допомагають дівчинці впоратися не тільки з фізичними, а й психологічними травмами. З деякими лікарями вона завела справжню дружбу. Про складний процес реабілітації та адаптації до життя з протезом розповів фізичний терапевт Охматдиту Назар Борознюк.

Лікар каже, що Марина вже має хороші успіхи та ходить набагато краще. Але, коли десь відпочиває чи подорожує, пересувається на кріслі колісному, щоб полегшити навантаження.

Зараз також дивляться

Назар Борознюк каже, що між ними зародилася дружба.

Процес реабілітації складний. Якщо ми десь що не виконуємо, усе повертається (успіхи анулюються — ред.). Через це дуже важливо, щоб усе було вчасно і на місці, — говорить лікар.

Він каже, що не знали, як працювати з пацієнтами після обстрілів. Спочатку було складно.

— До війни швидко не звикнеш, але ми розуміємо, що нам треба працювати далі. Складно нам чи ні, на нас чекають, — стверджує реабілітолог.

Зараз багато українців потребують протезування. Українське протезування не є гіршим за закордонне. Про його ціну, якість та хто виготовляє протези в Україні, читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!