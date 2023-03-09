У нас такая дружба! История врача, который реабилитирует деток после протезирования

Из-за обстрелов российских военных сотни детей получают травмы. Они демонстрируют силу и мужество и проходят лечение и реабилитацию. Во время оккупации Херсона Марина и ее мама получили тяжелые ранения. Снаряд попал прямо в их дом, в результате чего шестилетняя девочка потеряла ножку.

Марина с июля проходит лечение в Охматдете, специалисты больницы помогают девочке справиться не только с физическими, но и с психологическими травмами. С некоторыми врачами она завела настоящую дружбу. О сложном процессе реабилитации и адаптации к жизни с протезом рассказал физический терапевт Охматдета Назар Борознюк.

Врач говорит, что Марина уже имеет хорошие успехи и ходит гораздо лучше. Но, когда где-то отдыхает или путешествует, передвигается на колесном кресле, чтобы облегчить нагрузку.

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Назар Борознюк говорит, что между ними зародилась дружба.

Процесс реабилитации сложный. Если мы где-то не выполняем, все возвращается (успехи аннулируются — ред.). Поэтому очень важно, чтобы все было вовремя и на месте, — говорит врач.

Он говорит, что не знали, как работать с пациентами после обстрелов. Поначалу было сложно.

— К войне быстро не привыкнешь, но мы понимаем, что нам нужно работать дальше. Сложно нам или нет, нас ждут, — утверждает реабилитолог.

Сейчас многие украинцы нуждаются в протезировании. Украинское протезирование не хуже заграничного. О его цене, качестве и кто делает протезы в Украине, читай по ссылке.

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