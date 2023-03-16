Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам

В единственной на всю деревню уцелевшей кухне хозяйки готовят для наших защитников. В селе Мирном Николаевской области местные, которые уже вернулись в свои разбитые вражескими обстрелами дома, как могут помогают бойцам на передовой.Смотри, как люди вместе готовят для ВСУ и помогают нашим защитникам.

Вместе готовят для ВСУ: как в Мирном помогают защитникам

Они готовят домашние вкусности, собирают деньги нашим защитникам на горючее и амуницию. И это несмотря на то, что сами живут в разбитых домах и ждут помощи со строительными материалами.

Люди говорят, что готовы сами отстраивать свое когда-то богатое село, которое россияне превратили в руину.

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Это наша маленькая кухня, после обстрела, окон нет — это пленка. Это единственная уцелевшая кухня, на которой можно работать с девочками, — рассказывают женщины.

Чтобы можно было готовить, подключили газовый баллон и вчера впервые запустили холодильник, который чудом уцелел под обстрелами.

Для наших военных, которые защищают Бахмут, люди сами собрали 31 тыс. грн, передали деньги бойцам на горючее. А еще купили 20 кг мяса, готовят защитникам домашние блины, отбивные и пельмени.

Здесь у каждой хозяйки своя история боли. В селе не уцелел ни один дом. Фосфорными боеприпасами российские военные выжгли несколько домов и сельскохозяйственную технику.

Я очень сочувствую тем людям, кто еще не был в селе, кого ждет первое свидание с селом после войны, это будет шок и слезы, — говорит местная жительница Вера Савчук.

В Мирное из 700 жителей вернулось пока полсотни человек. Здесь уже готовы приступать к восстановлению, но не хватает материалов, поэтому местные просят помощи.

Пока же хозяйки спешат, чтобы успеть приготовить все к приезду волонтеров и передать гостинцы на передовую. Женщины уверяют: и дальше будут поддерживать наших военных как могут, и мечтают, чтобы как можно скорее готовить для них вкусности на своих собственных кухнях.

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