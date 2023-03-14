Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев

Сегодня в Украине отмечают День украинского добровольца. Именно в этот день, 14 марта, в 2014 году прямо с Майдана отправились первые 500 бойцов-добровольцев для формирования первого добровольческого батальона.

После этого сотни тысяч украинцев пошли защищать Украину. Но, фактически, добровольцами стал сегодня весь украинский народ.

Мы свободный народ. Всегда боролись за независимость, — говорит доброволец Дмитрий Остапчук.

Мужчина — дважды доброволец. Впервые пошел на фронт в 2014 году — в батальон Киевская Русь, хоть мог и не служить. Батальон сформировался преимущественно из активистов Майдана и жителей Киевской области. Большинство из них были добровольцами.

Сейчас также смотрят

21 августа батальон уже заехал в зону АТО, а 25 августа принял первый бой.

Дмитрий служил около Дебальцево, пока не стало смыкаться кольцо. Но из полуокружения удалось выйти. После этого Дмитрий прослужил еще год.

В конце концов вернулся к гражданской жизни, вплоть до 24 февраля. Полномасштабная война застала его за границей, где мужчина работал. Но уже через несколько дней вернулся в Украину.

— Я приехал в военкомат, говорю: давайте, чтобы я уже к вечеру был в бригаде. Работник военкомата открыл дверь в другой кабинет, а там стояла парта со стопками военных билетов людей, которые тоже хотели. Сказали ждать, — вспоминает мужчина.

Но долго ждать Дмитрий не мог, поэтому временно пошел в охрану военкомата. Вместе с полицией одним из первым заходил в сожженный Ирпень и усеянную телами Бучу. Сегодня Дмитрий уже служит в 32 бригаде и передает боевой опыт собратьям.

Также обивал пороги военкомата и боец, который в шутку просит называть себя красавчиком. Мужчина делится, что только в четвертый или в пятый раз согласились допустить его к медкомиссии.

Мужчине — 57 лет. Воевать пришел за сына, который защищал Мариуполь, а затем попал в плен. Год от него ничего не было слышно, но оказалось — жив. Отец верит, что сын обязательно вернется. Однако воевать хочет до победы.

Решил пойти освобождать не только сына, но и всех пленных.

В 32 бригаде, которую сформировали недавно, добровольцев много. У всех — разные причины, говорит командир бригады. Однако мотивация одна на всех — защищать родную землю.

Это именно то, что есть у нас и чего нет у врага.

Также раньше мы рассказывали истории медиков-добровольцев, которые непрерывно оказывали помощь на деоккупированной Херсонской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!