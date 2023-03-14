Непрерывно оказывали помощь в деоккупированной Херсонской области! Истории медиков-добровольцев

Шесть медиков из Винницкой области месяц работали добровольцами в прифронтовых селах Херсонской области.

Пришлось стать одновременно и психологами, и ассистентами хирургов, а домой привезли еще большую ненависть и ярость к врагу и одновременно веру в победу и наших защитников.

За месяц у добровольцев, двух бригад Винницкой экстренной помощи, не было ни одного выходного. Транспортировали больных, ассистировали хирургам, спасая местных от минно-взрывных травм. Но сложнее всего было заменить именно семейных врачей при отсутствии специальных препаратов от диабета или хронических сердечных болезней.

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Найдите инсулин хоть короткого, хоть длительного действия. Они там этим не обеспечены, — рассказывает врач Винницкой центральной станции экстренной медицинской помощи Иван Фурман.

Это первый опыт винницких врачей на деоккупированных территориях, где люди почти год жили без помощи. Поэтому бригады добровольцев собирали по принципу вызовов экстренной скорой.

Все добровольцы после отдыха готовы снова ехать в прифронтовые села. Потому что знают, что именно они вернули людям силы бороться за жизнь и восстанавливать уничтоженные села.

Ранее боевой медик Елена Шарговская в своем интервью рассказала о вызовах работы на передовой.

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