Безперервно надавали допомогу на деокупованій Херсонщині! Історії медиків-добровольців

Шестеро медиків із Вінниччини місяць працювали добровольцями у прифронтових селах Херсонщини.

Довелося стати одночасно і психологами, і асистентами хірургів, а додому привезли ще більшу ненависть і лють до ворога, та водночас віру в перемогу і наших захисників.

За місяць добровольці, дві бригади Вінницької екстреної допомоги, не мали жодного вихідного. Транспортували недужих, асистували хірургам, рятуючи селян від мінно-вибухових травм. Але найскладніше було замінити саме сімейних лікарів за відсутності спеціальних препаратів від діабету чи хронічних серцевих хвороб.

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Спробуйте знайти інсулін, хоч короткої, хоч тривалої дії. Вони там цим не забезпечені, — розповідає лікар Вінницької центральної станції екстреної медичної допомоги Іван Фурман.

Це перший досвід вінницьких лікарів на деокупованих територіях, де люди майже рік жили без медичної допомоги. Тому бригади добровольців збирали за принципом викликів екстреної швидкої.

Усі добровольці після відпочинку готові знову їхати у прифронтові села. Бо знають, що саме вони повернули людям сили боротися за життя та відбудовувати знищені села.

Раніше бойова медикиня Олена Шарговська у своєму інтерв’ю розповіла про виклики роботи на передовій.

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