У Херсоні вводять посилену комендантську годину — що відбувається

Доки росіяни мріють про загарбання наших земель, ЗСУ поступово працюють над великим контрнаступом на тимчасово окупованих територіях.

Разом з тим, на плечі місцевих лягає подвійна відповідальність за своє життя. Наприклад, жителів Херсонської області чекають зміни.

Сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram заявив, що від сьогодні в області діятиме нова комендантська година.

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Посилена комендантська година в Херсоні та області

Відомо, що з 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 вечора до 06:30 ранку.

Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі — планувати свій час перебування на території міста та області, — наголошує Прокудін.

Причиною посилення обмежень є інформація про перебування в Херсоні диверсійно-розвідувальних груп Росії.

Тож голова ОВА попросив херсонців поставитися з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась.

Також нагадаємо, що нині комендантська година діє у всіх регіонах України. О котрій годині починається та закінчується дія комендантської години по областях, читай у матеріалі.

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