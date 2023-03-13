Війна в Україні

У Херсоні вводять посилену комендантську годину — що відбувається

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Березня 2023, 15:13
Посилена комендантська година
Фото: Pexels

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