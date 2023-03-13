У Херсоні вводять посилену комендантську годину — що відбувається

Доки росіяни мріють про загарбання наших земель, ЗСУ поступово працюють над великим контрнаступом на тимчасово окупованих територіях.
Разом з тим, на плечі місцевих лягає подвійна відповідальність за своє життя. Наприклад, жителів Херсонської області чекають зміни.
Сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram заявив, що від сьогодні в області діятиме нова комендантська година.
Відомо, що з 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 вечора до 06:30 ранку.
Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі — планувати свій час перебування на території міста та області, — наголошує Прокудін.
Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі — планувати свій час перебування на території міста та області, — наголошує Прокудін.
Причиною посилення обмежень є інформація про перебування в Херсоні диверсійно-розвідувальних груп Росії.
Тож голова ОВА попросив херсонців поставитися з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась.
Також нагадаємо, що нині комендантська година діє у всіх регіонах України. О котрій годині починається та закінчується дія комендантської години по областях, читай у матеріалі.
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