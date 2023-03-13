В Херсоне вводят усиленный комендантский час — что происходит

Пока россияне мечтают о захвате наших земель, ВСУ постепенно работают над большим контрнаступлением на временно оккупированных территориях.

Вместе с тем, на плечи местных ложится двойная ответственность за свою жизнь. К примеру, жителей Херсонской области ждут изменения.

Сегодня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram заявил, что с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час.

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Усиленный комендантский час в Херсоне и области

Известно, что с 13 по 17 марта включительно комендантский час продлится с 17:00 до 06:30 утра.

Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а дальше планировать свое время пребывания на территории города и области, — отмечает Прокудин.

Причиной ужесточения ограничений является информация о нахождении в Херсоне диверсионно-разведывательных групп России.

Поэтому глава ОВА призвал херсонцев отнестись с пониманием и всей серьезностью к сложившейся ситуации.

Также напомним, что комендантский час действует во всех регионах Украины. В какое время начинается и заканчивается действие комендантского часа по областям, читай в материале.

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