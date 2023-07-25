Легенда за донат! Як придбати частинку фюзеляжу літака Мрія та допомогти ЗСУ — детально

Зруйнована росіянами Мрія заробляє на машини швидкої допомоги для ЗСУ. Такий проект запустив благодійний фонд Smart Medical Aid та волонтери організації У нас завжди буде Мрія.

Хочуть зібрати 5,5 млн гривень на допомогу нашим захисникам. Як саме відбуватиметься розіграш частин фюзеляжу — читай у матеріалі.

Розіграш частини фюзеляжу літака Мрія — як виграти й допомогти ЗСУ

Київщина, Гостомель. Саме тут у перші дні вторгнення росіян було знищено найбільший та найпотужніший літак у світі — АН-225 Мрія. Від 5 лютого він стояв в ангарі, літак готували до відправлення в Німеччину.

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Екіпаж до останнього чекав команди на виліт, та цього не сталося. Мрія і досі на летовищі. Щоправда, спалена та оточена знищеною російською технікою. Волонтер Ярослав Юцкевич розповідає, як сприйняв звістку про знищення літака:

Для мене це було дуже боляче. Невелика сімейна трагедія, — розповідає чоловік.

Його батько працював на ДП Антонов, тому брав участь у розробці Мрії та Руслана. Ярослав разом з друзями-волонтерами взявся допомагати українській армії. До питання збору коштів підійшли творчо.

Ми зробили 100 постерів, у кожного є унікальний номер. На кожному з них є шматочок Мрії, — каже співвласник галереї та волонтер Владислав Вакуленко.

Під час створення першого постеру, кажуть волонтери, тремтіли руки. Уламки також були зібрані волонтерами на місці останньої стоянки легендарного літака. Шматочок відрізають від фюзеляжу, кріплять на постер із надрукованою у розрізі Мрією.

Кожен постер підписаний заступником головного конструктора заводу Антонов. Таких постерів буде всього 100. Придбати їх неможливо, лише виграти.

Один з постерів у розіграші має підпис Залужного. П’ять найбільших донатів отримують п’ять постерів. Інших п’ять щасливчиків обере генератор випадкових чисел. У такий спосіб хочуть зібрати 5,5 млн грн.

Розіграш постерів зі шматочком легендарної Мрії триватиме до 6 серпня. Долучитися може кожен. Для цього потрібно надіслати кошти на збір, який здійснюють через інтернет-сторінки волонтерської організації У нас завжди буде Мрія.

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