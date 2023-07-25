Легенда за донат! Як придбати частинку фюзеляжу літака Мрія та допомогти ЗСУ — детально

Зруйнована росіянами Мрія заробляє на машини швидкої допомоги для ЗСУ. Такий проект запустив благодійний фонд Smart Medical Aid та волонтери організації У нас завжди буде Мрія.
Хочуть зібрати 5,5 млн гривень на допомогу нашим захисникам. Як саме відбуватиметься розіграш частин фюзеляжу — читай у матеріалі.
Київщина, Гостомель. Саме тут у перші дні вторгнення росіян було знищено найбільший та найпотужніший літак у світі — АН-225 Мрія. Від 5 лютого він стояв в ангарі, літак готували до відправлення в Німеччину.
Екіпаж до останнього чекав команди на виліт, та цього не сталося. Мрія і досі на летовищі. Щоправда, спалена та оточена знищеною російською технікою. Волонтер Ярослав Юцкевич розповідає, як сприйняв звістку про знищення літака:
Для мене це було дуже боляче. Невелика сімейна трагедія, — розповідає чоловік.
Для мене це було дуже боляче. Невелика сімейна трагедія, — розповідає чоловік.
Його батько працював на ДП Антонов, тому брав участь у розробці Мрії та Руслана. Ярослав разом з друзями-волонтерами взявся допомагати українській армії. До питання збору коштів підійшли творчо.
Ми зробили 100 постерів, у кожного є унікальний номер. На кожному з них є шматочок Мрії, — каже співвласник галереї та волонтер Владислав Вакуленко.
Ми зробили 100 постерів, у кожного є унікальний номер. На кожному з них є шматочок Мрії, — каже співвласник галереї та волонтер Владислав Вакуленко.
Фото: У нас завжди буде Мрія / Facebook
Під час створення першого постеру, кажуть волонтери, тремтіли руки. Уламки також були зібрані волонтерами на місці останньої стоянки легендарного літака. Шматочок відрізають від фюзеляжу, кріплять на постер із надрукованою у розрізі Мрією.
Кожен постер підписаний заступником головного конструктора заводу Антонов. Таких постерів буде всього 100. Придбати їх неможливо, лише виграти.
Один з постерів у розіграші має підпис Залужного. П’ять найбільших донатів отримують п’ять постерів. Інших п’ять щасливчиків обере генератор випадкових чисел. У такий спосіб хочуть зібрати 5,5 млн грн.
Розіграш постерів зі шматочком легендарної Мрії триватиме до 6 серпня. Долучитися може кожен. Для цього потрібно надіслати кошти на збір, який здійснюють через інтернет-сторінки волонтерської організації У нас завжди буде Мрія.
Раніше ми розповідали, чому українці шалено донатять на ЗСУ — пояснення психолога.
Хочеш залишатися у фокусі новин? Підписуйся на Telegram та Instagram Вікон. У нас цікаво!