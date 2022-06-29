Чому в українців виходить, а в росіян — ні? Психолог про шалені донати на ЗСУ

Українці встановлюють рекорди зі зборів грошей на потреби ЗСУ. Від того часу, як ми за три дні назбирали кошти на закупівлю Байрактарів, це стало трендом. Психолог Кирило Зіньков розповів, чому українці вміють донатити кошти та роблять це без затримок.

Чому українці вміло донатять кошти

У мережі можна побачити, як росіяни за два тижні збирають 300 рублів для своїх військових (близько 165 грн). Так, це, напевно, велика сума для “вєлікой Росії”. А от для українців 600 млн гривень за три доби — не проблема.

Психолог Кирило Зіньков розповів, чому в українців пожертви виходять краще за росіян.

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Надвисока мотивація. Війна проти ворога відмінно гуртує, а ми відмінно захищаємось. Мотивація на захист свого завжди сильніша, ніж на “відібрати чуже”.

— Мотивація росіян будується на малограмотності, пропаганді та власних фантазіях, тому така мотивація приречена на коливання, — пояснює психолог.

Українці хочуть бути причетними до грандіозного. Проект Народний Байрактар та інші дають можливість українцям відчути себе частиною великого. Причетність не вимірюється статками, географію чи сумою пожертви. Краплини формують океан.

Висловлення вдячності захисникам донатами. Пожертви коштів та репост інформації — прояви активної громадянської позиції.

— Якщо копнути глибше, це наш спосіб компенсувати провину за те, що ми не на передку.

Для нас життя людей — найголовніше. Українці цінують життя своїх братів-громадян, на відміну від ворога.

Українці цінують життя своїх братів-громадян, на відміну від ворога. Допомагаємо, бо довіряємо. Сергій Притула репрезентує українців: легко апелює до загалу, говорить зрозумілою мовою, скеровує допомогу українців військовим.

Різниця між українцями та росіянами росте з кожним днем у геометричній прогресії. Україна — вперед, а Росія — до прірви.

Якщо ти хочеш допомогти не лише ЗСУ, а й тим, хто постраждав від війни, дізнайся про пункти прийому речей для ВПО.

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