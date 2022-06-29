Психологія

Чому в українців виходить, а в росіян — ні? Психолог про шалені донати на ЗСУ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Червня 2022, 11:00
Психолог Кирило Зіньков про донати українців та росіян
Фото: Instagram

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