Чому в українців виходить, а в росіян — ні? Психолог про шалені донати на ЗСУ

Українці встановлюють рекорди зі зборів грошей на потреби ЗСУ. Від того часу, як ми за три дні назбирали кошти на закупівлю Байрактарів, це стало трендом. Психолог Кирило Зіньков розповів, чому українці вміють донатити кошти та роблять це без затримок.
У мережі можна побачити, як росіяни за два тижні збирають 300 рублів для своїх військових (близько 165 грн). Так, це, напевно, велика сума для “вєлікой Росії”. А от для українців 600 млн гривень за три доби — не проблема.
Психолог Кирило Зіньков розповів, чому в українців пожертви виходять краще за росіян.
— Мотивація росіян будується на малограмотності, пропаганді та власних фантазіях, тому така мотивація приречена на коливання, — пояснює психолог.
— Якщо копнути глибше, це наш спосіб компенсувати провину за те, що ми не на передку.
Різниця між українцями та росіянами росте з кожним днем у геометричній прогресії. Україна — вперед, а Росія — до прірви.
Якщо ти хочеш допомогти не лише ЗСУ, а й тим, хто постраждав від війни, дізнайся про пункти прийому речей для ВПО.
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