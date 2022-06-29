Почему украинцы могут, а россияне — нет? Психолог о колоссальных донатах на ЗСУ

Украинцы устанавливают рекорды по сбору денег на нужды ВСУ. С тех пор как мы в течение трех дней собрали средства на Байрактары, это стало трендом. Психолог Кирилл Зиньков рассказал, почему украинцы так умело донатят деньги и делают это в кратчайшие сроки.

Почему украинцы умело донатят деньги

В сети можно увидеть, как россияне две недели подряд собирают 300 рублей для своих военных (примерно 165 грн). Для “великой России” это, поди, большая сумма. Тем временем для украинцев собрать 600 миллионов гривен за трое суток — не проблема.

Психолог Кирилл Зиньков рассказал, почему украинцам проще и легче жертвовать средства, чем россиянам.

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Сверхвысокая мотивация. Война против врага отлично сплачивает, а мы хорошо защищаемся. Мотивация защищать свое всегда сильнее, чем “отобрать чужое”.

— Мотивация россиян строится на малограмотности, пропаганде и собственных фантазиях, поэтому такая мотивация обречена на колебания, — объясняет психолог.

Украинцы хотят быть причастны к грандиозному. Проект Народный Байрактар и другие дают возможность украинцам почувствовать себя частью великого. Причастность не измеряется состоянием, географией или суммой пожертвования. Капли формируют океан.

Выражение признательности защитникам посредством донатов. Пожертвования средств и репост информации — проявления активной гражданской позиции.

— Если копнуть глубже, это наш способ компенсировать вину за то, что мы не на передке.

Для нас жизнь людей — это самое главное. Украинцы ценят жизнь своих собратьев, в отличие от врага.

Украинцы ценят жизнь своих собратьев, в отличие от врага. Помогаем, потому что доверяем. Сергей Притула олицетворяет украинцев: легко апеллирует к обществу, говорит на понятном языке, направляет помощь военным.

Разница между украинцами и россиянами растет с каждым днем ​​в геометрической прогрессии. Украина движется вперед, а Россия — в пропасть.

Если ты хочешь помочь не только ВСУ, но и пострадавшим от войны, узнай больше о пунктах приема вещей для ВПЛ.

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