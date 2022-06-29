Почему украинцы могут, а россияне — нет? Психолог о колоссальных донатах на ЗСУ

Украинцы устанавливают рекорды по сбору денег на нужды ВСУ. С тех пор как мы в течение трех дней собрали средства на Байрактары, это стало трендом. Психолог Кирилл Зиньков рассказал, почему украинцы так умело донатят деньги и делают это в кратчайшие сроки.
В сети можно увидеть, как россияне две недели подряд собирают 300 рублей для своих военных (примерно 165 грн). Для “великой России” это, поди, большая сумма. Тем временем для украинцев собрать 600 миллионов гривен за трое суток — не проблема.
Психолог Кирилл Зиньков рассказал, почему украинцам проще и легче жертвовать средства, чем россиянам.
— Мотивация россиян строится на малограмотности, пропаганде и собственных фантазиях, поэтому такая мотивация обречена на колебания, — объясняет психолог.
— Если копнуть глубже, это наш способ компенсировать вину за то, что мы не на передке.
Разница между украинцами и россиянами растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Украина движется вперед, а Россия — в пропасть.
Если ты хочешь помочь не только ВСУ, но и пострадавшим от войны, узнай больше о пунктах приема вещей для ВПЛ.
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