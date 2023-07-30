Все потеряли, но продолжают помогать! История семьи волонтеров из Рубежного

Девять лет волонтерства. Семья переселенцев из Луганской области еще с начала боевых действий на Востоке кормила военных, шила форму для бойцов, а потом плела маскировочные сетки.

В 2022 году Рубежное, где жили волонтеры, россияне оккупировали и почти уничтожили, но оставшись ни с чем и пережив плен, семья не остановилась и дальше помогает защитникам.

Потеряли все, но продолжают помогать военным

В небольшой комнате одного из общежитий на Волыни проживает семья волонтеров из Луганской области. В марте 2022 года они чудом спаслись от оккупации. Ключи от квартиры стали единственным напоминанием о прошлой жизни.

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Юлия показывает комнату, где плетет маскировочные сетки для наших защитников. Маскировочная сетка для танка уже на следующей неделе будет на фронте. Дома, в Луганской области, с ней работала команда единомышленников из 12 человек.

Приблизительное количество — 300 сеток и 25 тыс. м² мы сплели. Работали почти круглосуточно, — рассказывает волонтер Юлия Носарева.

В последний раз в своем штабе волонтеры виделись за несколько дней до оккупации Рубежного. В то время за городом уже шли бои. У женщины до сих пор перед глазами 11 марта 2022 года: когда женщина уехала покормить собаку и затопить в доме, россияне отрезали Краснянку от Рубежного.

Вернуться домой было невозможно. Следующие полторы недели для женщины и 12-летнего Максима оказались самыми тяжелыми. Россияне били по селу круглосуточно. Сын Юлии паниковал и боялся.

Уехать удалось, когда помогли украинские военные и правоохранители. В оккупированном Рубежном осталась мать женщины. Весть от оккупантов она получила через месяц — написали, чтобы Юлия забрала мать из прокуратуры Старобельска.

Оккупанты присылали угрозы, писали, как избивали и пытали током ее мать. Семь месяцев плена и наконец-то долгожданный обмен. Мать Юлии вернулась в Украину. Сейчас она проходит курс реабилитации.

Все свободное время Юлия занимается волонтерством и ждет возвращения мамы, чтобы вместе продолжить плести сетки.

Раньше мы рассказывали, как семья из Мариуполя помогает переселенцам.

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