Люди

Втратили усе, але продовжують допомагати! Історія родини волонтерів з Рубіжного

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 30 Липня 2023, 21:00

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Втратили все, але продовжують допомагати українським військовим

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