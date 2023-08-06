Хотіли п’ять, а вийшло вже 15 млн! Як волонтерки змогли зібрати таку суму для бригади Азов

Зібрати 50 тис. грн на армію може кожен. Так вирішили дві дівчини з Києва — Дар’я Червона та Аліса Меженська. І оголосили збір під назвою Тиловики Азову. Волонтерки наважились відкрити п’ятимільйонний збір на дрони для однойменної бригади Нацгвардії.

Сума здавалась величезною. Аби її подужати, дівчата запропонували своїм друзям і всім небайдужим відкривати свої збори на значно меншу суму — 50 тис. грн. Якби 100 людей таку суму зібрали — завдання максимум, тобто 5 млн, було б виконане. Утім, усе пішло не за планом. Точніше, за значно кращим планом.

Зібрали 15 млн для Азову — як спрацював унікальний збір

Дар’я знову заварює каву, бо майже не спить. Днями вона оголосила збір на дрони. Серед її повідомлень сотні непрочитаних. Це все люди, які цікавляться збором.

Зараз також дивляться

Наступного дня після повернення Редіса ми зрозуміли, що потрібно терміново посилювати Азов і отримали запит на дрони, — каже волонтерка Дарія.

Усі збори йдуть зараз повільно, тому дівчина вигадала унікальний спосіб збору коштів. На 5 млн гривень можна було б закупити 100 БПЛА. Дарія написала в соціальних мережах друзям, щоб вони відкрили власні збори.

Здавалося, таку суму можна збирати місяцями, але сталося те, чого дівчата не передбачили — сотня небайдужих зголосилася вже в перші години. Усю ніч дівчата відповідали на повідомлення, сума зростала в геометричній прогресії.

Деякі з учасників оголошували збори вперше в житті. Кажуть, розуміють, яка це велика робота, і пишаються людьми, які збирають такі суми. До збору доєдналися відомі блогерки, комусь вдалося зібрати не 50, а 100, 200 чи 500 тис. грн.

Люди люблять донатити своїм друзям. Їм не треба перевіряти, чи збір чесний. Вони це бачать, — розповідає Дарія.

Щоб усі кошти пішли на мету, усіх благодійників моніторить організація Azov One. Це офіційний фонд бригади. Його директорка каже, збір має величезне психологічне значення для військових, вони розуміють, що про них не забувають.

У людини може бути відчай, що вона залишилася сама. А ти кажеш: “ні, я про тебе дбаю”, — пояснює Марія Романова.

У боях у Маріуполі Азов втратив усю свою техніку. Ілля Самойленко, один з оборонців Азовсталі, вдячний усім, хто приєднався до збору. Спільнота волонтерів зібрала замість 5 млн гривень — 15 млн. Рухаються до 25 млн. Завершити збір планують 25 серпня.

Раніше ми розповідали, як родина волонтерів з Рубіжного втратила все, але продовжує допомагати.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.