Украина

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Светлана Ковбица 17 августа 2023, 16:00

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Мукачівська громада

Последнюю пенсию свою отдала бы! Как Мукачево и его жители помогают защитникам
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Обстріл Сміли на Черкащині 15 серпня 2023: наслідки атаки
12 тыс. жителей остались без воды. Как Смела налаживает жизнь после российской атаки
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 17 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:46
Хлеб войны
Фото, помогающие детям и военным. Выставка Хлеб войны: о чем она и какую цель имеет
0:02:37
Ракетний удар по Луцьку 15 серпня: наслідки та розповідь місцевих
Три человека, которые никогда не вернутся к родным. Последствия ракетного удара по Луцку 15 августа
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