Последнюю пенсию свою отдала бы! Как Мукачево и его жители помогают защитникам

Небольшой закарпатский город Мукачево с начала полномасштабной войны перевел из своего бюджета на нужды армии почти миллиард гривен. Мукачевские власти делают это добровольно и единогласно. И убеждают: будут помогать Силам обороны, пока будет потребность.

Город перевыполняет бюджет, поэтому даже отдавая столько на армию, деньги на нужды общины есть.

Деньги получают не только ВСУ, но и пограничники, спасатели, Нацгвардия и тероборона. Город также приобрел для армии внедорожники, автобусы, даже грузовики. А еще дроны и бронежилеты. В настоящее время снабжает защитников тепловизорами. И работает на восстановление раненых, создает специализированный реабилитационный центр.

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Беспокоятся и о семьях погибших. Каждый ребенок, потерявший на войне отца или маму, ежегодно получает от города 200 тысяч гривен.

В Мукачево несколько волонтерских организаций. Благодаря поддержке города теперь они заботятся об отдельных бойцах, а не о батальонах.

Также маленькое Мукачево приютило у себя десятки тысяч переселенцев. А еще украинцам, выехавшим из опасных территорий, здесь оказывают качественную медицинскую помощь. Люди, которые нашли здесь убежище, признаются — в Мукачево чувствуют себя как дома.

Жители громады поддерживают решение властей выделять средства на армию, потому что и сами помогают героям.

Последние копейки, которые есть, даже ту последнюю пенсию я бы отдала. Только бы прекратилась у нас война и ребята вернулись домой в семьи, — говорит жительница Мукачево Любовь Дорош.

Мукачево обещает финансово поддерживать защитников до победы, постоянно отслеживая их потребности. В следующем году планируют открыть ветеранский хаб, помогающий армейцам интегрироваться в гражданскую жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как жители Харьковской области ждали эвакуации.

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