Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж

За час повномасштабної війни відбулося 48 обмінів полоненими. Триває робота над організацією наступних. Україна навіть готова обмінювати російських цивільних, які отримали вироки та перебувають у в’язницях за підтримку України.

За останні два тижні обмінний фонд поповнився на понад 200 російських полонених. Кожен п’ятий здався добровільно, за програмою Хочу жити. Вони можуть просити прихистку в Україні чи Європі.

Як живуть російські полонені в Україні — репортаж

Російські полонені вдячні за їжу, безпечний сон і навіть за роботу. Про це вони самі розповіли на прес-конференції. За що воювали — пояснити важко навіть їм.

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Умови утримання російських полонених неодноразово демонстрували. Життя на Заході країни, якомога далі від фронту — вимога Женевської конвенції. Їх годують тричі на день, вони ходять до церкви та отримують зарплату, бо працюють.

Офіцери від роботи можуть відмовитися. Рядові солдати працюють обов’язково та отримують 40 грн за день роботи.

Я з Маріуполя, пішов у військкомат, мені там пообіцяли хорошу зарплату, близько 204 тис. рублів, — каже військовополонений.

Інший, з Північної Осетії, був засудженим. Микита та Євген родом з Луганська та Донецька. Коли Росія окупувала їхню домівку, вони навчалися у школі.

В історії було написано, що Україна напала на Донбас, — каже Микита.

Євген мав можливість виїхати на навчання у Європу, але мати його не пустила. Після 24 лютого він потрапив до ФСБ, бо сфотографував міст у Новоазовську. Його місяць тримали у підвалі, катували, після цього відправили на фронт, аби “спокутувати гріхи” перед Росією.

У полон Євген здався самостійно, за день до штурму, про який попередив військових ЗСУ. Він відмовляється повертатися у “русский мир”. Таких як Євген — насправді одиниці. Хтось хоче перебувати в Україні лише до завершення війни.

У ГУР кажуть, 20 тис. росіян звернулися за програмою Хочу жити, а також є ті, хто хоче долучитися до ЗСУ. Росія натомість щомісяця мобілізує близько 20 тис. людей. Микита, наприклад, хоче повернутися у Росію, тому вдруге йде на обмін. Не відпускати таких Україна не має права.

Кількість українців у російському полоні не розголошують. Однак умови перебування росіян в українському полоні перевіряють регулярно Червоний хрест та ООН, а умови українських військових у РФ — жоден з міжнародних органів.

Про нелюдські умови розповіли ті, хто звідти повернувся — за час повномасштабної війни це 2598 українців.

Раніше ми розповідали, як в окупації працює рух опору Жовта стрічка.

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