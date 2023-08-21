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Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 18:00

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