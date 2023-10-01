Ніколи не голосував за Путіна, а на війну пішов. Історія полоненого росіянина

Ніколи не голосував за Путіна та Єдину Росію, бо, каже, брешуть. Втім, за їхнім наказом, покірно рушив на безглузду війну проти українців.

Військовополонений Роман певен: йому просто пощастило лишитися живим, нехай навіть зазнавши кількох поранень.

Нині він свідчить в СБУ та сам не розуміє, заради чого вплутався в усе це. Удома на мобілізованого чекає дружина, яка, почувши в слухавці його голос, заледве втрималась від істерики.

Зараз також дивляться

46-річному водію хлібовоза Роману повістку приніс особисто керівник. Як розповідає чоловік, спочатку стояли на Луганщині, але нещодавно підрозділ стрімко перекинули на Запоріжжя.

Нічого не пояснювали. Пошикували, посадили та сказали їхати.

Як з’ясувалося, їх кинули стримувати наступ українського війська. Втім вже за кілька днів Роман зазнав поранень та з кількома поплічниками опинився у полоні. Тепер чоловік поринає у роздуми про безглуздість війни, яку розв’язала його країна.

Роман, з яким зараз працюють слідчі СБУ, запевняє, що після повернення додому за жодних обставин на війну більше не поїде.

А раніше ми також розповідали, як живуть російські військовополонені в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.