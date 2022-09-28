На старт, увага, руш! Як росіяни тікають від мобілізації на самокатах

Протести в Дагестані, черги на кордонах і масове пияцтво у військкоматах. Сьогодні рівно тиждень, як у Росії з розмахом триває мобілізація.

Офіційно на війну з Україною там хочуть відрядити 300 тисяч людей, але, за даними російських ЗМІ, насправді мета Кремля — мільйон.

Як росіяни тікають від мобілізації — дивись у нашому матеріалі.

Як росіяни тікають від мобілізації

Російських ухилянтів уже видно з космосу. Це не жарт. Знімки черг на кордонах опублікувала компанія Maxar. До Грузії вишикувалась черга з російських захисників у 20 км.

На словах вони тепер усі проти війни. Не бентежить новоспечених пацифістів і те, що Росія нападала і на Грузію у 2008 році.

Через навалу росіян Грузія перевела пункти пропуску в особливий режим. Вони працюють цілодобово. Машини стоять у черзі по дві доби.

Винахідливі росіяни, які найбільше бояться повісток, знайшли швидший варіант — самокати, велосипеди, ролики. Таких пропускають насамперед на піший перехід.

Росіяни знають, чому потрібно поспішати — незабаром на кордонах розгорнуть мобілізаційні пункти. Самокати розлітаються, як гарячі пиріжки.

На кордоні з Фінляндією ажіотаж не менший — це остання можливість для росіян потрапити в Європу. Не раді їм і жителі Казахстану і Киргизстану. Вони почали згадувати всі образи й тролять росіян у мережі.

Все йде за планом

У Кремлі вважають, що все йде за планом. Російські пропагандисти ж надриваються на Червоній площі перед звезеним людом.

Натомість в Іркутській області пролилася перша кров. Місцевий мешканець вистрілив у військкома на очах в інших. В Урюпинську військкомат підпалили, а в Рязані кандидат на мобілізацію підпалив сам себе, аби не йти на війну.

У мережі ширяться відео “синіх батальйонів”. Там чоловіки лежать під військкоматами в нетверезому стані. Їх також відправляють воювати в Україну.

Новоспеченим військовим роздають іржаві автомати та селять в казармах, які схожі на “ізбушки”.

Раніше ми розповідали, як росіяни масово тікають від мобілізації.

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