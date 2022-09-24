Стоять у черзі на кордоні, щоб накивати п’ятами! Як росіяни масово тікають від мобілізації

За лічені години після оголошення Путіним часткової мобілізації на російсько-грузинському кордоні почала збільшуватися черга з автівок. Наразі, за даними Associated Press, вона сягнула десяти кілометрів.

Росіяни призовного віку масово намагаються втекти від мобілізації. Черга розтяглася на Військово-Грузинській дорозі, на ділянці між поселеннями Нижній та Верхній Ларс. І збільшується щодня.

Щоб якомога швидше потрапити до Грузії, дехто вирішив перетнути КПП у горах на велосипедах або пішки.

Ще одна гаряча точка, яку штурмують дезертири: російсько-фінський кордон. Там машини вишикувалися у 30-кілометрову чергу. Також дезертири тікають до Вірменії, Туреччини та Монголії.

Більшість росіян не спілкуються на камеру, ті, хто розмовляє відкрито, називають рішення російського президента “божевіллям”.

За словами російського міністра оборони Шойгу, призову підлягає приблизно 300 тисяч осіб. Він стверджував, що мобілізують лише резервістів, хоча повістки почали отримувати й інші чоловіки призовного віку.

Тим часом в ЄС вирішують, що робити з цими дезертирами. Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в’їзд російським громадянам, які відмовляються виконувати злочинні накази Путіна.

Читати на тему Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна Розповідаємо про часткову мобілізацію РФ та чому це може стати провалом.

Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter написав, що його країна не надаватиме притулок російським ухилянтам. Мовляв, вони мають лишитися і воювати – проти Путіна. Аналогічні рішення ухвалили Латвія, Естонія, Польща і Чехія.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільного рішення на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби “з міркувань совісті”.

А поки одні росіяни тікають за кордон, інші накивають п’ятами з України, відчувши на собі силу українського контрнаступу. Однак перед цим окупанти встигли залишити по собі чимало руйнацій. Читай, яка ситуація в деокупованому Ізюмі.

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