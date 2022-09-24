Стоят в очереди на границе, чтобы скрыться! Как россияне массово убегают от мобилизации

За считанные часы после объявления Путиным частичной мобилизации на российско-грузинской границе начала увеличиваться очередь с автомобилей. По данным Associated Press, она достигла десяти километров.

Россияне призывного возраста массово пытаются убежать от мобилизации. Очередь растянулась на Военно-Грузинской дороге, на участке между поселениями Нижний и Верхний Ларс. И растет каждый день.

Чтобы поскорее попасть в Грузию, некоторые решили пересечь КПП в горах на велосипедах или пешком.

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Еще одна горячая точка, которую штурмуют дезертиры: российско-финская граница. Там машины выстроились в 30-километровую очередь. Также дезертиры бегут в Армению, Турцию и Монголию.

Большинство россиян не общаются на камеру, а те, кто говорят, открыто называют решение российского президента “безумием”.

По словам российского министра обороны Шойгу, призыву подлежит около 300 тысяч человек. Он утверждал, что мобилизуют только резервистов, хотя повестки стали получать и другие мужчины призывного возраста.

Между тем, в ЕС решают, что делать с этими дезертирами. Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна разрешить въезд российским гражданам, отказывающимся выполнять преступные приказы Путина.

Читать по теме Частичная мобилизация в России: почему это может стать провалом для режима Путина Рассказываем о частичной мобилизации РФ и почему это может стать провалом.

В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter написал, что его страна не будет предоставлять убежище российским уклоняющимся. Потому что они должны остаться и воевать – против Путина. Аналогичные решения приняли Латвия, Эстония, Польша и Чехия.

В то же время, Германия хочет в течении следующих нескольких недель достичь совместного решения на европейском уровне относительно работы с россиянами, которые отказываются от военной службы “по соображениям совести”.

А пока одни россияне бегут за границу, другие бегут из Украины, почувствовав на себе силу украинского контрнаступления. Однако перед этим оккупанты успели оставить после себя немало разрушений. Читай, какая ситуация в деоккупированном Изюме.

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