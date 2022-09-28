На старт, внимание, марш! Как русские бегут от мобилизации на самокатах

Протесты в Дагестане, очереди на границах и массовое пьянство в военкоматах. Сегодня ровно неделя, как в России с размахом продолжается мобилизация.

Официально на войну с Украиной там хотят отправить 300 тысяч человек, но, по данным российских СМИ, на самом деле цель Кремля — миллион.

Как россияне бегут от мобилизации — смотри в нашем материале.

Как русские бегут от мобилизации

Российских уклоняющихся уже видно из космоса. Это не шутка. Фото очередей на границах опубликовала компания Maxar. В Грузию выстроилась очередь из российских защитников в 20 км.

На словах они теперь все против войны. Не смущает новоиспеченных пацифистов и то, что Россия нападала и на Грузию в 2008 году.

Из-за нашествия россиян Грузия перевела пункты пропуска в особый режим. Они работают круглосуточно. Машины стоят в очереди по двое суток.

Находчивые россияне, наиболее боящиеся повесток, нашли более быстрый вариант — самокаты, велосипеды, ролики. Таких пропускают в первую очередь на пеший переход.

Россияне знают, почему нужно спешить — вскоре на границах развернут мобилизационные пункты. Самокаты разлетаются, как горячие пирожки.

На границе с Финляндией ажиотаж не меньше — это последняя возможность для россиян попасть в Европу. Не рады им и жители Казахстана и Кыргызстана. Они начали вспоминать все обиды и троллят россиян в сети.

Все идет по плану

В Кремле считают, что все идет по плану. Российские пропагандисты надрываются на Красной площади перед свезенным народом.

В Иркутской области же пролилась первая кровь. Местный житель выстрелил в военкома на глазах у других. В Урюпинске военкомат подожгли, а в Рязани кандидат на мобилизацию поджег сам себя, чтобы не идти на войну.

В сети распространяются видео “синих батальонов”. Там мужчины лежат под военкоматами в нетрезвом состоянии. Их также отправляют воевать в Украину.

Новоиспеченным военным раздают ржавые автоматы и селят в казармах, похожих на избушки.

Ранее мы рассказывали, как россияне массово убегают от мобилизации.

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