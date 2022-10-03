Такі “брати” нікому не потрібні: як росіяни масово тікають за кордон, щоб не померти на війні

Рекордну кількість кримінальних справ за ухиляння від служби в армії відкрили з травня по вересень в Росії — 410. При цьому від оголошення Путіним так званої “часткової мобілізації” таких справ зареєстровано всього три.

За ухиляння в Росії передбачений штраф до двохсот тисяч рублів, примусові роботи до двох років або позбавлення волі. Росіяни тим часом продовжують тікати.

Точні цифри поки складно порахувати, кажуть експерти. Однак уже може йти мова про понад 400 тисяч осіб.

Найбільші черги й надалі стоять до Грузії на пропускному пункті Верхній Ларс. На кордоні гуманітарна катастрофа, але охочі виїхати готові стояти й по п’ять діб.

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Ще один популярний напрямок — Казахстан. Біжать також, але менше, до Узбекистану, Туркменистану та Монголії. Чимало втікачів і в Туреччині.

Намагаються виїжджати російські ухилянти й до Європи. Втім там можливості не дуже сприятливі для них. Польща та країни Балтії вже закрили до себе в’їзд. До такого кроку готується й Норвегія.

Крім того, на Заході добре пам’ятають ті кілька хвиль мігрантів, які навмисно спровокувала Росія своїми агресивними війнами. А ось пострадянські країни побоюються, що разом з такими втікачами до них може прийти й “руський мір” та нові бойові дії вже на їхній території.

Тікають росіяни не лише зі своєї країни, але й з раніше окупованих українських територій. Читай, що означає для Росії втрата Лимана.

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