Світ

Такі “брати” нікому не потрібні: як росіяни масово тікають за кордон, щоб не померти на війні

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 03 Жовтня 2022, 22:00

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Такі “брати” нікому не потрібні: як росіяни масово тікають за кордон, щоб не померти на війні
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