Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв

Сьогодні вночі під ворожі обстріли знову потрапив Миколаїв. Гатили по місту ракетами С-300. Загалом загарбники поцілили п’ятьма ракетами.

Окупанти влучили у самісінький центр міста. Одна з ворожих ракет ущент зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Там під завалами загинув 56-річний чоловік.

Рятувальники працювали від самої ночі, але з-під уламків вдалося витягнути живим лише собаку загиблого.

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Також від ворожих ракет постраждала центральна вулиця міста. Там величезна вирва, а навколо розтрощені крамниці, кав’ярня, картинна галерея та квітковий ринок.

За словами прес-офіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука, окупанти змінили тактику. Зазвичай, з надією захопити місто, росіяни залишали для себе будівлі поліції. Проте цього разу вони прицільно били по наближених до них спорудах.

Росіяни зрозуміли, що Миколаїв вони не зможуть захопити.

Також вкотре ранок по всій території України починається з повітряних тривог та російських обстрілів. Сьогодні, 18 жовтня, Росія завдала ударів по низці енергетичних об’єктів у різних областях України. Читай детальніше про вибухи у Києві, Житомирі, Харкові й Запоріжжі.

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