Україна

Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв

Луїза Єрьоміна 18 Жовтня 2022, 14:30

Більше відео
0:06:56
Юрій Ігнат про Shahed
Чому Росія найбільше б’є щопонеділка та скільки тепер часу в нас є, щоб відреагувати на небезпеку
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики
0:06:31
світло
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
Бавовна у Москві
Ворог буде покараний: Повернись живим спільно з ГУР готують проект Бавовна у Москві
Дивитись більше

Останні відео
0:06:56
Юрій Ігнат про Shahed

Чому Росія найбільше б’є щопонеділка та скільки тепер часу в нас є, щоб відреагувати на небезпеку
0:02:28
Миколаїв
Зрозуміли, що захопити не вдасться, і змінили тактику: російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики
0:06:31
світло
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
Бавовна у Москві
Ворог буде покараний: Повернись живим спільно з ГУР готують проект Бавовна у Москві
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бізнесмен із Краматорська вражає майстерністю — кує міцні паркани за власною технологією
0:02:58
Вибухи у Києві та Житомирі: наслідки обстрілу Києва та інших міст
Недобрий ранок для України — що відомо про вибухи у Києві, Житомирі, Харкові й Запоріжжі
0:03:30
Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Оглушило так, ніби я був у дзвіниці: хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 18 жовтня: місто без світла та води
Тисячі людей лишилися без світла та води — що відомо про обстріл Дніпра 18 жовтня
0:03:20
Укріплений кордон з Білоруссю
ЗСУ готові до провокацій з Білорусі! Як укріплені позиції волинської тероборони
Більше відео
Юрій Ігнат про Shahed
Читати далі
Чому Росія найбільше б’є щопонеділка та скільки тепер часу в нас є, щоб відреагувати на небезпеку
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
Читати далі
30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь