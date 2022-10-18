Поняли, что захватить не удастся, и сменили тактику: российские оккупанты снова обстреляли Николаев

Сегодня ночью под вражеские обстрелы снова попал Николаев. Били по городу россияне из ракет С-300. Всего захватчики выпустили по городу пять ракет.

Оккупанты попали в центр города. Одна из вражеских ракет разрушила двухэтажный жилой дом. Там под завалами погиб 56-летний мужчина.

Спасатели работали с ночи, но из-под обломков удалось вытащить живым только собаку погибшего.

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Также от вражеских ракет пострадала центральная улица города. Там огромная воронка, а вокруг разбиты магазины, кафе, картинная галерея и цветочный рынок.

По словам пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука, оккупанты сменили тактику. Обычно, в надежде захватить город, россияне оставляли для себя здания полиции. Однако на этот раз они прицельно били по приближенным к ним зданиям.

Россияне поняли, что Николаев они не смогут захватить.

Также который раз утро по всей территории Украины начинается с воздушных тревог и российских обстрелов. Сегодня, 18 октября, Россия нанесла удары по ряду энергетических объектов в разных областях Украины. Читай подробнее про взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье.

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