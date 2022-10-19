Держали в подвалах и заставляли голосовать: что пережили люди во время оккупации Михайловки

Покинутые тела мертвых россиян и сожженная техника — прямо на обочинах.

Так выглядит въезд в только что освобожденную Михайловку в Херсонской области.

Здесь упорно не соглашались голосовать за создание так называемой ХНР.

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Что в бюллетенях было? За “ХНР” или против. Все проголосовали против, тихонько поставили галочку, чтобы не видели, и положили в ящик, — рассказывает житель села Михайловка Василий.

И вот после полугодовой оккупации на сельской площади снова взвился украинский флаг.

Истории людей, которые все это время не выезжали из села, иногда жуткие, но со счастливым финалом расскажет Кристина Венгеляускайте.

Тысячи людей остались без света и воды. Что известно об обстреле Днепра 18 октября, читай в нашем материале.