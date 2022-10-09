У Києві запрацював “соціальний супермаркет” — що це таке та де отримати продукти чи одяг

Українці продовжують допомагати та підтримувати одне одного. У Києві відкрили соціальний простір Support Market. Тут можна отримати або віддати гуманітарну допомогу: одяг, продукти та дитячі товари.

Support Market відкрили на вулиці Данила Щербаківського, 58. Цей простір працюватиме щосуботи із 10:00 до 18:00. Щоб потрапити на візит, треба реєструватися за формою, яку розміщують на сторінці в Instagram.

Support Market надаватиме допомогу українцям, чия спеціалізація стала менш актуальною через війну та тим, хто втратив роботу через релокацію.

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Як працює Support Market

У соціальній мережі пояснили, як працюватиме соціальний простір.

На сайті чи у соцмережах людина бачитиме анонс тематики соціального супермаркету, адже вони можуть змінюватися залежно від асортименту та цільової аудиторії. Потім клієнт має заповнити анкету та забронювати вільний слот.

У вказаний день та час треба прийти на локацію та сказати пароль, який прийде на електронну пошту. Клієнт може знаходитися на локації півгодини — обирати товари та спілкуватися з волонтерами. Після цього залишити свої враження чи побажання. Але одна людина не може відвідувати супермаркет більш як два рази на місяць.

Цей проект реалізують разом із благодійним фондом Вільні та низкою відповідальних бізнесів України.

Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.

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