У Києві запрацював “соціальний супермаркет” — що це таке та де отримати продукти чи одяг

Українці продовжують допомагати та підтримувати одне одного. У Києві відкрили соціальний простір Support Market. Тут можна отримати або віддати гуманітарну допомогу: одяг, продукти та дитячі товари.
Support Market відкрили на вулиці Данила Щербаківського, 58. Цей простір працюватиме щосуботи із 10:00 до 18:00. Щоб потрапити на візит, треба реєструватися за формою, яку розміщують на сторінці в Instagram.
Support Market надаватиме допомогу українцям, чия спеціалізація стала менш актуальною через війну та тим, хто втратив роботу через релокацію.
У соціальній мережі пояснили, як працюватиме соціальний простір.
На сайті чи у соцмережах людина бачитиме анонс тематики соціального супермаркету, адже вони можуть змінюватися залежно від асортименту та цільової аудиторії. Потім клієнт має заповнити анкету та забронювати вільний слот.
У вказаний день та час треба прийти на локацію та сказати пароль, який прийде на електронну пошту. Клієнт може знаходитися на локації півгодини — обирати товари та спілкуватися з волонтерами. Після цього залишити свої враження чи побажання. Але одна людина не може відвідувати супермаркет більш як два рази на місяць.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SUPPORT MARKET (@support.market.ua)
Публикация от SUPPORT MARKET (@support.market.ua)
Цей проект реалізують разом із благодійним фондом Вільні та низкою відповідальних бізнесів України.
Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.
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