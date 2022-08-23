Україна

Хочуть псевдореферендум, щоб набити гарматне м’ясо на фронт – черговий абсурд від РФ на окупованих територіях

Андрій Почтєв 23 Серпня 2022, 23:30

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