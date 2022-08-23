Хочуть псевдореферендум, щоб набити гарматне м’ясо на фронт – черговий абсурд від РФ на окупованих територіях

Вкрасти чужі землі та вдати, що все законно – це фірмовий кремлівський стиль. Росіяни готуються провести псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу.

Вони збирають “масовки” у Криму за гроші чи шляхом погроз та привозять їх на окуповані території – грати у спектаклі. Саме у таких людей беруть інтерв’ю і саме вони розповідають по телевізору, як гарно живеться за окупації.

А щоб отримати дані мешканців окупованих нині територій, росіяни вдаються до традиційної “смєкалочки”.

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– Людям у вигляді добровільної допомоги пропонують записатися на отримання 10 тис. рублів або допомогу з їжею. Записують людей та їхні дані і зникають. Так вони хочуть набрати людей для псевдореферендуму, – розповідає Станіслав Захаревич.

Щоправда, при цьому колаборантів у виборчих комісіях бракує, а багато людей вже виїхали з окупації.

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