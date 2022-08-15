Люди

Одягають пакет на голову і вивозять: як херсонці рятуються від російської окупації

Андрій Почтєв 15 Серпня 2022, 17:00
херсон

Більше відео
0:03:20
Україна в броні
Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
Дивитись більше

Останні відео
0:03:46
херсон

Одягають пакет на голову і вивозять: як херсонці рятуються від російської окупації
0:03:14
мурал
Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:04:06
Небачена Азовсталь
Унікальні кадри з життя у темряві: виставка Небачена Азовсталь змусила відвідувачів плакати
0:03:20
Україна в броні
Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
Більше відео
мурал
Читати далі
Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь