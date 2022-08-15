Одягають пакет на голову і вивозять: як херсонці рятуються від російської окупації

Запоріжжя — рятівний шлях для херсонців, які виїздять з окупованих територій. Для переселенців у цьому місті вже зробили окремий хаб Я — Херсон.

Адже, як стверджує голова Запорізької ОВА Олександр Старух, 40% від загального потоку людей, які шукають притулку в Запоріжжі, — це херсонці.

Люди діляться, що дорога у вільний світ, на українську територію, важка й емоційно виснажлива, однак сидіти вдома і чекати було ще гірше.

В цьому переконалася одна з переселенок. Окупанти увірвалися в будинок, надягли на голову її чоловіка чорний пакет і вивезли у невідомому напрямку через його участь в АТО у 2014 році.

Вже місяць вона сама опікується двома малими дітьми й не знаходить собі місця від переживань за долю чоловіка. Єдина звістка, яку жінка отримала про нього, — повідомлення, що він живий і перебуває в Чаплинському УВД.

Щоб мінімізувати такі випадки, а люди змогли пережили важку зиму, місцева влада закликає евакуюватися у безпечні області. Зупинятися в подібних хабах або ж їхати до родичів.

У хабі люди отримуватимуть правову, медичну й організаційну допомогу. Там допомагають знайти житло, транспорт до інших областей тощо.

Загалом в окупованих містах Херсона лишається ще з півмільйона українців, які хочуть виїхати у безпеку. Люди організовано чекають евакуації, записуючись через спеціальні Google-форми.

Життя в окупації зовсім не схоже на казку — історія жінки, яка досі лишається в окупації Херсона заради рідних.

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