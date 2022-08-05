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З вірою у перемогу: історія жінки з Херсонщини, яка продовжує лишатись в окупації заради рідних

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Серпня 2022, 17:30
Історія жінки з Херсонщини, яка продовжує лишатись в окупації
Фото: Unsplash, Pexels

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З вірою у перемогу: історія жінки з Херсонщини, яка продовжує лишатись в окупації заради рідних
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