Розповіді

Коли людяність вище за протокол — історія поліцейської з Харкова, яка дві години тримала за руку батька загиблого хлопчика 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Серпня 2022, 21:00
Поліцейська з Харкова
Фото: Суспільне

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