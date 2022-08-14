Когда человечность выше протокола — история полицейской из Харькова, которая два часа держала за руку отца погибшего мальчика

Россияне жестоко уничтожают Харьков вот уже почти шесть месяцев без перерывов. Но украинцы находят в себе мужество не только стойко сопротивляться варварскому нашествию, но и проявлять исключительную эмпатию, сочувствие и человечность.

Обстрелы Харькова 20 июля зафиксировали украинские и мировые СМИ. Тогда российские военные ударили реактивными системами залпового огня около остановки общественного транспорта. В результате погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик.

Тогда на место происшествия одной из первых приехала сотрудница полиции Валерия Донец. Фотография, как она держит за руку отца погибшего подростка, облетела весь мир и показала, что украинские служащие действуют не только по протоколу.

Суспільному удалось с ней пообщаться и расспросить, что жегщина чувствовала в тот момент.

Не могла записать все сухо по протоколу

Валерия работает в полиции уже 17 лет. Говорит: с детства мечтала служить в правоохранительных органах. 20 июля она была на работе, когда стало известно об очередной атаке россиян на Харьков.

Женщина обнаружила на месте трагедии отца погибшего подростка, который читал молитву над телом сына.

Записать сухо по протоколу его данные и сказать: “До свидания, я пошла” — как-то не смогла. Он попросил: “Побудьте здесь”.

Я осталась возле него. Попросила: можно я возьму вас за руку? Потому что, понимаете, в сложившейся ситуации нет таких слов. Я думаю, ни один человек их не нашел бы, — делится Валерия.

Так она пробыла рядом с измученным горем мужчиной два часа. Но полицейская себя не считает героиней, ведь действовала прежде всего как человек.

Не время сейчас быть жестоким или отстраненными. Не время. У нас главная цель — это победа, — убеждена Донец.

Взросление харьковской молодежи

Валерия работает в ювенальной превенции и занимается делами, связанными с детьми: Говорит, сколько бы опыта работы не было, все равно каждая история не проходит мимо сердца.

Во время полномасштабной войны полицейская заметила, как меняются и взрослеют дети. Они становятся более осознанными и патриотичными.

Я видела компанию подростков. Они не распивали спиртные напитки, не курили сигареты. Они пели песню Ой у лузі червона калина. Это показатель, — рассказывает Донец.

Она просит взрослых учить детей правилам поведения во время войны: не игнорировать воздушные тревоги и ходить в укрытие во избежание трагедий в будущем.

Даже стены родного дома не могут сейчас обеспечить безопасность взрослым и детям. История девочки, получившей ранение во время просмотра мультиков, тому яркое доказательство.

Девятилетняя харьковчанка Полина до сих пор приходит в себя от пережитого и проходит физическую и психологическую реабилитацию.

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