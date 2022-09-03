Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября

Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины, демонстрируя свое бессилие.
Оккупанты понимают, что уже скоро им придется бежать с временно оккупированной территории, и они уже начинают готовиться к этому — вывозить награбленное.
Но захватчикам нигде не удастся спрятаться на украинской земле, ведь ВСУ все равно придут за их подлыми душами.
Поэтому, чтобы оставаться в безопасности, когда для боевиков наступит “судный день”, стоит прислушиваться к Генштабу, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Российские военные нагло грабят украинцев и их дома, а затем хвастаются этим перед своими родственниками. Перехваченные разговоры оккупантов поражают своей циничностью, низостью и хладнокровием. Послушай и ты, кто пришел “освобождать” нашу землю.
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