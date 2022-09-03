Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября

Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины, демонстрируя свое бессилие.

Оккупанты понимают, что уже скоро им придется бежать с временно оккупированной территории, и они уже начинают готовиться к этому — вывозить награбленное.

Но захватчикам нигде не удастся спрятаться на украинской земле, ведь ВСУ все равно придут за их подлыми душами.

Поэтому, чтобы оставаться в безопасности, когда для боевиков наступит “судный день”, стоит прислушиваться к Генштабу, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 сентября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 сентября 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси усиленно охраняют участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и готовятся к очередным военным учениям. В городе Брест обнаружена дислокация российских БПЛА для разведки приграничных районов Украины.

и направлениях подразделения Беларуси усиленно охраняют участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и готовятся к очередным военным учениям. В городе Брест обнаружена дислокация российских БПЛА для разведки приграничных районов Украины. На Северском направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области. На Харьковском направлении противник обстрелял Уды, Сосновку, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки и другие населенные пункты. Россияне дистанционно заминировали местность в районе Лебяжьего. ВСУ успешно отразили атаку врага в районе Гусаровки.

направлении противник обстрелял Уды, Сосновку, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки и другие населенные пункты. Россияне дистанционно заминировали местность в районе Лебяжьего. ВСУ успешно отразили атаку врага в районе Гусаровки. На Славянском направлении российские подразделения обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Вернополья, Бражевки, Дубровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья.

направлении российские подразделения обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Вернополья, Бражевки, Дубровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья. На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении враг применил минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов украинских населенных пунктов. Наши военные успешно отразили атаки захватчиков в направлениях Соледара, Бахмутского и Веселой Долины. В настоящее время продолжаются боевые действия с “кадыровцами” в направлениях Зайцева и Майорска.

направлении враг применил минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов украинских населенных пунктов. Наши военные успешно отразили атаки захватчиков в направлениях Соледара, Бахмутского и Веселой Долины. В настоящее время продолжаются боевые действия с “кадыровцами” в направлениях Зайцева и Майорска. На Авдеевском направлении обстрелам подверглись Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка. Рашисты пытались наступать на Первомайское, Опытное и Невельское. ВСУ отвергли врага на предварительно занимаемые позиции.

направлении обстрелам подверглись Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка. Рашисты пытались наступать на Первомайское, Опытное и Невельское. ВСУ отвергли врага на предварительно занимаемые позиции. На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

направлении зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко, Пречистовка, Новомайорск, Никольское. На Запорожском направлении оккупанты обстреляли Новоочеретоватое, Новоселку, Времовку, Новополь, Новодаровку, Железнодорожное, Дорожнянку, Новоданиловку и Белогорье.

направлении оккупанты обстреляли Новоочеретоватое, Новоселку, Времовку, Новополь, Новодаровку, Железнодорожное, Дорожнянку, Новоданиловку и Белогорье. На Южнобужском направлении противник ударил по Широкому, Партизанскому, Новопетровке, Трудолюбовке, Любомировке и другим населенным пунктам. Украинские защитники отразили наступление россиян неподалеку от Высокополья и Потемкиного.

Российские военные нагло грабят украинцев и их дома, а затем хвастаются этим перед своими родственниками. Перехваченные разговоры оккупантов поражают своей циничностью, низостью и хладнокровием. Послушай и ты, кто пришел “освобождать” нашу землю.

Читай нас в Telegram и делись новостями с друзьями!