Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: російські маніпуляції, перші результати та чого чекати далі

Учора, 1 вересня, місії МАГАТЕ нарешті вдалось відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Попри всі перешкоди росіян, очільник організації Рафаель Гроссі зміг зібрати, за його словами, важливу інформацію.

П’ять членів команди все ще перебувають на станції та продовжують аналізувати її стан та ризики, спричинені незаконним розміщенням російських бойовиків та військової техніки на ядерному об’єкті.

Читай, навіщо була організована місія МАГАТЕ, чого від неї очікують та якими були перші висновки делегації після візиту на ЗАЕС.

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“Підготовка” росіян до візиту МАГАТЕ

Учора з п’ятої години ранку не припинялись обстріли Енергодару. Загарбники використовували міномети, автомати та гелікоптери для ураження цивільної інфраструктури, дитячих садочків та житлових будинків міста.

За всі півроку окупації міста Енергодар — це найжахливіший день. На жаль, є багато постраждалих. Є навіть загиблі.

Чимало будинків цивільної інфраструктури, житлові будинки зруйновані. Є пряме влучення боєприпасів у житловий будинок, безпосередньо у квартиру, — прокоментував мер Енергодара Дмитро Орлов.

Так росіяни намагались залякати мирне населення та змусити його свідчити МАГАТЕ проти України. Обстріли вони пояснили тим, що нібито це була реакція на висадку українського десанту.

Проте українська розвідка спростувала цю інформацію та повідомила, що житлові квартали Енергодара обстріляли саме російські гелікоптери К-52.

Крім того, дісталось і самій атомній станції. Росіяни обстріляли з мінометів територію ЗАЕС у безпосередній близькості від реакторів.

Через це спрацював аварійний захист і відключився п’ятий енергоблок, а непрацюючий другий енергоблок залишився знеструмленим. На щастя, дизель-генератори запустились у роботу.

Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б’ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому ????????. Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої «зацікавленості» Рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги ???????? «гарантій» для будь-яких посередників. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

Як проходить візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Росіяни також обстрілювали заздалегідь погоджений маршрут слідування місії. Через це колоні авто довелось кілька годин чекати на українському блокпості під Запоріжжям.

Запізнившись на три години, МАГАТЕ дісталась Запорізької АЕС у супроводі ООН та російських “тигрів” близько 14:00.

Утім оглянути станцію вдалось лише під пильним наглядом окупантів. В Енергоатомі стверджують, що росіяни усіляко спотворювали факти про власні ж обстріли станції, звинувачуючи в цьому Україну.

Для цього вони залучили нібито мешканців Енергодару, які “скаржились на обстріли ЗСУ”.

Росіяни обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС. Вони хочуть зірвати візит місії @iaeaorg. Це дії держави-терориста, яка боїться, щоб світ дізнався правду.



Саме Росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 1, 2022

Свої військові вантажівки, які перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

У цей день росіяни суттєво обмежили перебування працівників ЗАЕС на об’єкті та залишили лише оперативний персонал, щоб члени делегації якомога менше спілкувались з ними.

Усі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях, — зазначають в Енергоатомі.

Крім цього, загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

Натомість росіяни радо вітали на станції своїх пропагандистів. А два автобуси з представниками незалежних українських та світових ЗМІ, які їхали в колоні з МАГАТЕ, окупанти не пропустили через свій блокпост.

— Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ, — наголошують в Енергоатомі.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Рафаель Гроссі пробув на станції приблизно дві години, після чого разом з більшістю групи покинув ЗАЕС. За цей час він побував у машинному залі та побачив військову техніку, обійшов майданчик та зайшов у середину енергоблоків, проінспектував аварійні системи та дизель-генератори.

Наразі на станції залишаються п’ять спостерігачів, які продовжують аналізувати ситуацію на ЗАЕС.

Ми продемонстрували, що міжнародна спільнота присутня на станції й може там залишитись. Наша робота тільки розпочалася, — сказав журналістам Гроссі.

Що далі

Очікується, що після завершення візиту делегація МАГАТЕ має підготувати детальний звіт про ситуацію на ЗАЕС, а також надати рекомендації стосовно забезпечення ядерної безпеки.

Ключовою буде частина місії, яка зараз залишилась на станції. Планується, що вона перебуватиме там 3-4 дні. У нас багато спільних підходів щодо технічних питань, які треба оцінити на ЗАЕС.

Фактично фахівці МАГАТЕ визнають порушення ключових основоположних принципів ядерної безпеки через дії, що вчиняють окупанти, — сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

Місія має заявити про те, що наявність військових та зброї на станції є дійсно загрозою ядерній безпеці. А відтак ЗАЕС необхідно негайно демілітаризувати та повернути під контроль України та Енергоатому.

Адже для того, щоб усунути наслідки варварських дій окупантів, українським спеціалістам потрібен фізичний доступ до ядерного об’єкта.

Гроссі також повідомив, що виступатиме за постійне представництво МАГАТЕ на станції, щоб завжди отримувати об’єктивну інформацію про технічні показники ЗАЕС.

У вівторок Росія знову збирає екстрене засідання ООН з питань безпеки ЗАЕС. На ньому Рафаель Гроссі має представити детальний звіт.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, — це демілітаризація території станції.

Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ, — наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Деякі міжнародні партнери, зокрема США, виступають за контрольоване відключення станції.

Проте Герман Галущенко зазначає, що допоки на ЗАЕС є ядерний матеріал, то неважливо, чи вона видає електроенергію, чи ні. Адже небезпека вибуху внаслідок злочинних дій росіян зберігатиметься.

Тут не питання відключення станції чи не відключення. Поки є ядерний матеріал на станції, вона являє загрозу, особливо за умови окупації РФ, — сказав він.

Нагадаємо, перед приїздом МАГАТЕ стало відомо про те, що росіяни катують працівників ЗАЕС для того, щоб ті не розповіли правду міжнародній делегації. Читай про це детальніше.

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