Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: російські маніпуляції, перші результати та чого чекати далі

Учора, 1 вересня, місії МАГАТЕ нарешті вдалось відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Попри всі перешкоди росіян, очільник організації Рафаель Гроссі зміг зібрати, за його словами, важливу інформацію.

П’ять членів команди все ще перебувають на станції та продовжують аналізувати її стан та ризики, спричинені незаконним розміщенням російських бойовиків та військової техніки на ядерному об’єкті.

Читай, навіщо була організована місія МАГАТЕ, чого від неї очікують та якими були перші висновки делегації після візиту на ЗАЕС.

Учора з п’ятої години ранку не припинялись обстріли Енергодару. Загарбники використовували міномети, автомати та гелікоптери для ураження цивільної інфраструктури, дитячих садочків та житлових будинків міста.

Чимало будинків цивільної інфраструктури, житлові будинки зруйновані. Є пряме влучення боєприпасів у житловий будинок, безпосередньо у квартиру, — прокоментував мер Енергодара Дмитро Орлов.

Так росіяни намагались залякати мирне населення та змусити його свідчити МАГАТЕ проти України. Обстріли вони пояснили тим, що нібито це була реакція на висадку українського десанту.

Проте українська розвідка спростувала цю інформацію та повідомила, що житлові квартали Енергодара обстріляли саме російські гелікоптери К-52.

Крім того, дісталось і самій атомній станції. Росіяни обстріляли з мінометів територію ЗАЕС у безпосередній близькості від реакторів.

Через це спрацював аварійний захист і відключився п’ятий енергоблок, а непрацюючий другий енергоблок залишився знеструмленим. На щастя, дизель-генератори запустились у роботу.

Росіяни також обстрілювали заздалегідь погоджений маршрут слідування місії. Через це колоні авто довелось кілька годин чекати на українському блокпості під Запоріжжям.

Запізнившись на три години, МАГАТЕ дісталась Запорізької АЕС у супроводі ООН та російських “тигрів” близько 14:00.

Утім оглянути станцію вдалось лише під пильним наглядом окупантів. В Енергоатомі стверджують, що росіяни усіляко спотворювали факти про власні ж обстріли станції, звинувачуючи в цьому Україну.

Для цього вони залучили нібито мешканців Енергодару, які “скаржились на обстріли ЗСУ”.

Свої військові вантажівки, які перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

У цей день росіяни суттєво обмежили перебування працівників ЗАЕС на об’єкті та залишили лише оперативний персонал, щоб члени делегації якомога менше спілкувались з ними.

Крім цього, загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

Натомість росіяни радо вітали на станції своїх пропагандистів. А два автобуси з представниками незалежних українських та світових ЗМІ, які їхали в колоні з МАГАТЕ, окупанти не пропустили через свій блокпост.

— Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ, — наголошують в Енергоатомі.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM