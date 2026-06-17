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Більше ніяких очікувань: ДПС змінила правила обслуговування ветеранів війни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Червня 2026, 18:15 2 хв.
Більше ніяких очікувань: ДПС змінила правила обслуговування ветеранів війни
Фото Pexels

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