Більше ніяких очікувань: ДПС змінила правила обслуговування ветеранів війни

Підтримка захисників після повернення з фронту — це не лише про слова, а й про реальну зручність у побутових та державних справах. Державна податкова служба вирішила кардинально змінити підхід до обслуговування ветеранів та їхніх сімей, запровадивши систему зеленого коридору.

Тепер вирішення податкових питань для тих, хто тримав фронт, має стати максимально швидким і позбавленим бюрократичного стресу.

Як працює пріоритетне обслуговування

Головна зміна — це відсутність потреби чекати у загальних чергах. Для ветеранів та членів їхніх родин тепер діють особливі привілеї:

Пріоритет в усьому: при записі до електронної черги запити ветеранів обробляються першочергово;

Живе спілкування без очікувань: у Центрах обслуговування платників та Офісах податкових консультантів захисників приймають позачергово;

У Контакт-центрі ДПС запрацювала окрема телефонна лінія, де фахівці консультують саме з питань, що стосуються ветеранів;

Цифрова допомога: для тих, хто звик вирішувати справи у смартфоні, в чат-боті ДПС додали спеціальний тематичний розділ.

Окрім сервісу, податківці впровадили нові правила етики для своїх працівників. Тепер кожен співробітник має чіткі інструкції, як коректно та ефективно допомагати ветеранам, уникаючи непорозумінь.

Підтримка власної справи та нові можливості для кар’єри

Велика увага приділяється тим, хто вирішив після служби піти у бізнес. Податкова обіцяє супроводжувати ветеранське підприємництво, допомагаючи захисникам адаптуватися до цивільних економічних реалій.

Більше того, ДПС активно запрошує ветеранів ставати частиною своєї команди. Робота в органах державної служби — це один із варіантів професійної реалізації після повернення. Наразі ветерани вже працюють у лавах податкової, і кількість вакансій саме для них зростає.

Подивитися актуальні пропозиції роботи в ДПС можна за прямим посиланням: перелік вакансій для ветеранів.

Для того, щоб інформація доходила до кожного, хто її потребує, податківці напряму співпрацюють із Мінветеранів та профільними громадськими організаціями.

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