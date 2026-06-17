Больше никаких ожиданий: ГНС изменила правила обслуживания ветеранов войны

Поддержка защитников после возвращения с фронта — это не только слова, но и реальное удобство в бытовых и государственных делах. Государственная налоговая служба решила кардинально изменить подход к обслуживанию ветеранов и их семей, введя систему зеленого коридора.

Теперь решение налоговых вопросов для тех, кто держал фронт, должно стать максимально быстрым и лишенным бюрократического стресса.

Как работает приоритетное обслуживание

Главное изменение — это отсутствие необходимости ждать в общих очередях. Для ветеранов и членов их семей теперь действуют особые привилегии:

Приоритет во всем: при записи в электронную очередь запросы ветеранов обрабатываются в первую очередь;

Живое общение без ожиданий: в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов защитников принимают вне очереди;

В Контакт-центре ГНС заработала отдельная телефонная линия, где специалисты консультируют именно по вопросам, касающимся ветеранов;

Цифровая помощь: для тех, кто привык решать дела в смартфоне, в чат-боте ГНС добавили специальный тематический раздел.

Помимо сервиса, налоговики внедрили новые правила этики для своих сотрудников. Теперь у каждого сотрудника есть четкие инструкции, как корректно и эффективно помогать ветеранам, избегая недоразумений.

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Поддержка собственного дела и новые возможности для карьеры

Большое внимание уделяется тем, кто решил после службы уйти в бизнес. Налоговая обещает сопровождать ветеранское предпринимательство, помогая защитникам адаптироваться к гражданским экономическим реалиям.

Более того, ГНС активно приглашает ветеранов становиться частью своей команды. Работа в органах государственной службы — это один из вариантов профессиональной реализации после возвращения. Сейчас ветераны уже работают в рядах налоговой, и количество вакансий именно для них растет.

Посмотреть актуальные предложения работы в ГНС можно по прямой ссылке: перечень вакансий для ветеранов.

Для того чтобы информация доходила до каждого, кто в ней нуждается, налоговики напрямую сотрудничают с Минветеранов и профильными общественными организациями.

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