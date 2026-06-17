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Больше никаких ожиданий: ГНС изменила правила обслуживания ветеранов войны

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июня 2026, 18:15 2 мин.
Больше никаких ожиданий: ГНС изменила правила обслуживания ветеранов войны
Фото Pexels

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