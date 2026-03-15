От окопов до агробизнеса: как ветеран на Хмельнитчине возродил заброшенную ферму из руин

Когда Олег Домчук шел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабного вторжения, он знал, за что воюет. Но тогда он еще не догадывался, что настоящая битва за родную землю продолжится для него и после возвращения — правда, уже не с оружием, а со строительными инструментами и хозяйской хваткой.

Сегодня ветеран на собственном примере доказывает: украинское село может и должно процветать, даже если начинать приходится фактически с пепелища.

В Хмельницкой области Олег выкупил заброшенную ферму, которая годами стояла пустой. Здания без окон и дверей, поваленные крыши и сплошные заросли — таким был стартовый плацдарм для будущего хозяйства.

Вот позади меня в таком состоянии были эти дома. Где вот хуже всего — в худшем состоянии, этот был немножко лучше. Самым лучшим был вот этот дом. Но тоже нам пришлось перемуровать это все, — вспоминает Олег, показывая территорию, которая еще недавно напоминала декорации к фильму об апокалипсисе.

Из окопов — в фермеры: как ветеран начал новую жизнь после фронта

Военный путь Олега пролегал через самые жаркие участки фронта. Сначала было Донецкое направление и легендарные Пески, где мужчина получил контузию и попал в госпиталь. После восстановления — снова в строй, под границу на Харьковщине. В 2023 году по семейным обстоятельствам Олег уволился из армии, но сидеть сложа руки не смог. Его новой передовой стал агросектор.

При поддержке проекта по реинтеграции ветеранов, Олег завез в хозяйство первые полторы сотни свиней на откорм. Дело пошло успешно, и со временем поголовье выросло до 600 единиц. Однако ветеран не останавливается на достигнутом и сейчас активно развивает еще одно направление — выращивание овец южноамериканской породы дорпер.

Читать по теме Не знал, откуда огурец берется: что делает ветеран Юрий после 10 лет защиты Украины После ранений и плена ветеран Юрий Поливанский обрел новую жизнь и смысл в собственном тепличном бизнесе.

Как ветеран развивает собственное хозяйство

Сегодня рабочий день Олега заполнен уходом за животными. Он лично контролирует рацион своих подопечных, отдавая предпочтение натуральным кормам.

Вот это мы даем свое сено с огорода. Это все они лучше всего едят. Но едят больше всего, еще любят зерно, — рассказывает фермер, засыпая корм в кормушки.

Во всех делах отцу помогает дочь Ольга. Пока старший сын продолжает защищать Украину на фронте, девушка стала надежной опорой в тылу. Для нее работа на ферме — это не обязанность, а сознательный выбор.

Это мое личное решение помогать ему, потому что, во-первых, ему одному будет очень тяжело. Это даже моральная поддержка очень важна. Да и мне, если честно, мне очень нравится здесь работать, — говорит Ольга Домчук.

Сейчас на территории в 6,5 гектаров продолжаются ремонты. У Олега Домчука амбициозная цель — создать здесь мощный животноводческий комплекс. Ветеран убежден, что развитие собственного дела — это лучшая реабилитация, а новые рабочие места для односельчан помогут спасти село от упадка.

Несмотря на все трудности, он верит в перспективность украинского хозяйства, ведь именно работа у земли дает то самое чувство стабильности и жизни, за которое он боролся в окопах.

Ранее мы рассказывали тебе историю переселенки, которая вместо картофеля засадила поле лавандой! Больше о женщине читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!