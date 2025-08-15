Не знал, откуда огурец берется: что делает ветеран Юрий после 10 лет защиты Украины

Юрий Поливанский — ветеран, чья история является примером несгибаемости и поиска нового пути после пережитых испытаний.

Отдав десять лет службе Украине, он сменил военные будни на мирный труд в тепличном деле, и именно здесь, среди грядок с огурцами, нашел свое призвание.

В феврале 2022 года, во время боев за Мариуполь, Юрий вместе с побратимами четыре дня сдерживал наступление врага. Во время отхода группа попала в засаду, где он получил тяжелое ранение, а затем оказался в плену.

Обмен проходил очень быстро. Нас привезли, из машины выгрузили. Ребята, которые несли меня на носилках, не имели сил, они были замучены.

После освобождения из плена и реабилитации Юрий вернулся на фронт, где был награжден орденом За мужество III степени. Однако тяжелая травма ноги заставила его оставить службу.

Адаптация к гражданской жизни была непростой, но именно в этот момент его поддержала жена, которая вдохновила мужа на собственное дело.

— У меня есть подруга, которая занимается теплицами, и мы просто поехали, я сказала просто посмотреть. И ему понравилось, — рассказала Дарья.

Тепличное дело стало для Юрия настоящим вызовом. Начиная с одной теплицы, сегодня у него уже три, общей площадью полгектара, в которые он вложил собственные средства. Юрий, не имея опыта, самостоятельно освоил все тонкости этого дела.

Не зная, как его выращивать, откуда он берется, этот огурец. Было желание, и был интернет, и благодаря ему я все проходил, учился сам и учусь до сих пор, — делится ветеран.

Сейчас он строит еще одну, отапливаемую теплицу, чтобы иметь урожай уже весной. Свои огурцы Юрий продает, а часть отправляет побратимам на фронт.

Его двери всегда открыты для ветеранов и защитников, ведь он хорошо знает, как важно иметь поддержку, начиная новую жизнь.

