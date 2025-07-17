“Сам от себя в шоке”: ветеран с потерей четырех конечностей снова водит автомобиль

Он играет в теннис, бегает полумарафон и водит машину. Для большинства это обыденные вещи, а для него месяцы неустанной работы и реабилитации.

Это история ветерана Николая Шота из Львовской области. В прошлом году он потерял сразу четыре конечности из-за разрыва вражеской мины.

Было несказанно тяжело, но он нашел в себе силы сражаться и стал самостоятельным. Недавно сбылась еще одна мечта Николая — снова сесть за руль.

Водит машину, несмотря на ампутацию: история Николая

Николай — ветеран, который за рулем половину своей жизни, 20 лет, поэтому даже ампутации всех конечностей не смогли помешать желанию военнослужащего управлять автомобилем. Это его первая самостоятельная поездка после ранения.

– Я всегда люблю ездить. Я ни от кого независим, я сел, поехал, куда мне нужно, — говорит мужчина.

От его ранения в результате разрыва вражеской мины прошел уже год и несколько месяцев. Это был трудный путь реабилитации, и не только физической. Признается, что потеря сразу четырех конечностей сперва казалась необъятной психологической травмой. Удержаться помогла семья.

Я себя вообще не считаю человеком с инвалидностью, уже привык, как нормальный человек. Родители, папа, мама — они возле меня были постоянно. Они были круглый год возле меня. Без них я не знаю, чтобы я делал.

Несколько месяцев назад он проходил реабилитацию в центре Несломни после установления протезов в США. Тогда играл в настольный теннис, самостоятельно готовил еду, играл на приставке, писал ручкой и пользовался телефоном, потому что не хотел ни от кого зависеть.

— Сначала тяжело, просил: “Позвоните мне, поднимите трубку”. Сейчас пользуюсь на все 100%.

Читать по теме Осуществили мечту ветерана: как Николай Шот получил необычные протезы Во время минометных обстрелов Николай потерял сразу руки и ноги.

А еще тогда Николай готовился к установлению беговых протезов, потому что мечтает покорить Паралимпийские игры. В мае Николай стал участником полумарафона. На беговых протезах он одним из первых пересекает финишную прямую, не пешком, а уверенно подбегая к цели.

Я сам иногда от себя в шоке. Главное, нужно пробовать. Если не пробовать, ничего не получится. Не думать, что оно не получится, надо знать и достигать до конца, через не хочу.

Так и с автомобилем. Несмотря на неуверенность других, сам никогда не сомневался, что снова сядет за руль. Но признается, был тоже в приятном шоке, насколько быстро ему это удалось.

— Думали, что я никогда за руль не сяду. Все думали, что никогда в жизни не поеду.

Деньги на авто для ветерана собрали благодаря благотворительному забегу в родном Новояворовске во Львовской области. Протезист центра Unbroken дополнил адаптивное авто специальными элементами для удобства.

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