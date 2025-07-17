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“Сам от себя в шоке”: ветеран с потерей четырех конечностей снова водит автомобиль

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 17 июля 2025, 21:00

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