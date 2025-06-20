Осуществили мечту ветерана: как Николай Шот получил необычные протезы

В центре UNBROKEN ставят на ноги и помогают с реабилитацией нашим защитникам, которые прошли ад войны и пострадали от нее физически и морально.

Там поделились историей воина, заветную мечту которого удалось воплотить. 40-летний пациент потерял на войне против россиян все конечности, и больше всего мечтал о протезах ног.

Воплотили самую заветную мечту ветерана

Ветеран Николай Шот проходил реабилитацию после ампутации всех конечностей. Воин в борьбе за Украину потерял обе руки и ноги.

Мужчина больше мечтал о том, чтобы снова иметь возможность ходить. А для этого нужны были протезы.

На днях Николай получил новые постоянные протезы, о которых так долго мечтал! Этого момента он очень ждал. А протезы — не обычные, а с особым спецдизайном. Ветеран попросил о нем сам.

Куксоприемники имеют пиксельную окраску.

Это будет мой символ борьбы и несокрушимости. Я хотел, чтобы было именно так. И протезист Олесь Солодуха воплотил это в реальность, — делится военный.

На новых долгожданных протезах Николай смог сделать первые шаги. В дальнейшем воина ждет реабилитация и привыкание к новым протезам.

Сам Николай — из Новояворовска, Львовской области. Суспільному он рассказывал свою историю. В прошлом году военный получил ранение, это произошло во время минометного обстрела. В результате этого он потерял руки и ноги. Все произошло на Бахмутском направлении.

Николай Шот воевал в 93-й бригаде Холодный Яр.

Я сразу потерял сознание, кома. И я в Киеве, в госпитале центральном военном, уже вышел из комы. Постепенно приводили меня в чувство, чтоб я мог привыкнуть, они меня покрывалом накрывали, чтоб я себя поначалу не видел.

Сначала ему установили протезы в США. А после этого защитник попал в центр Незламні на реабилитацию. Николай не считает себя особой с инвалидностью, а делится, что сложнее всего восстановить свои навыки.

Мужчина уже может самостоятельно себя обслуживать, проходит занятия с терапевтами, развивает равновесие и баланс. Также военный делился, что хотел бы присоединиться к паралимпийской сборной и заниматься бегом.

Раньше мы рассказывали историю выживания бойца в российском плену.

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