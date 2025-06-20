Здійснили мрію ветерана: як Микола Шот отримав незвичайні протези

У центрі UNBROKEN ставлять на ноги та допомагають з реабілітацією нашим захисникам, які пройшли пекло війни та постраждали від неї фізично та морально.

Там поділилися історією воїна, найзаповітнішу мрію якого вдалося втілити. 40-річний пацієнт втратив на війні проти росіян усі кінцівки, і понад усе мріяв про протези ніг.

Втілили найзаповітнішу мрію ветерана

Ветеран Микола Шот проходив реабілітацію після того, як зазнав ампутації усіх кінцівок. Воїн у боротьбі за Україну втратив обидві руки та ноги.

Чоловік найбільше мріяв про те, аби знову мати можливість ходити. А для цього потрібні були протези.

Днями Микола отримав нові постійні протези, про які так довго мріяв! Цієї миті він дуже чекав. А протези — не звичайні, а з особливим спецдизайном. Ветеран попросив про нього сам.

Куксоприймачі мають піксельне забарвлення.

Це буде мій символ боротьби та незламності. Я хотів, щоб було саме так. І протезист Олесь Солодуха втілив це у реальність, — ділиться військовий.

На нових довгоочікуваних протезах Микола зміг зробити перші кроки. Надалі на воїна чекає реабілітація та звикання до нових протезів.

Сам Микола — з Новояворівська, Львівської області. Суспільному він розповідав свою історію. Торік військовий зазнав поранення, це трапилося під час мінометного обстрілу. Унаслідок цього втратив руки і ноги. Все трапилося на Бахмутському напрямку.

Микола Шот воював у 93-й бригаді Холодний Яр.

Я зразу втратив свідомість, кома. І я в Києві, в госпіталі центральному військовому вже вийшов з коми. Поступово приводили мене в почуття, щоб я міг звикнути, вони мене покривалом накривали, щоб я себе спочатку не бачив.

Спершу йому встановили протези у США. А після цього захисник потрапив до центру Незламні на реабілітацію. Микола не вважає себе людиною з інвалідністю, а ділиться, що найважче відновити свої навички.

Чоловік вже може самостійно себе обслуговувати, проходить заняття з терапевтами, розвиває рівновагу та баланс. Також військовий ділився, що хотів би долучитися до паралімпійської збірної і займатися бігом.

Раніше ми розповідали історію виживання бійця у російському полоні.

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