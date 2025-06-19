Історії Розповіді
Ексклюзив

Я не пропустила жодного обміну…Голоси українських жінок, які чекають найрідніших з полону

Вікторія Мельник, журналістка сайту Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 19 Червня 2025, 18:00
обмін полоненими 19 червня

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь