Я не пропустила жодного обміну…Голоси українських жінок, які чекають найрідніших з полону

Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими. В рамках обміну вдалося повернути військових, які перебували у неволі росіян з 2022 року.

Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Вони воювали на різних ділянках фронту, зокрема у Луганській, Харківській, Донецькій, Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Журналістка програми Факти ICTV Христина Гавриш побувала на місці повернення наших бійців. Тут близькі, матері, сестри та дружини чекають на інформацію про своїх зниклих безвісти родичів.

Ми маємо велику надію…

Матері по черзі розповідають про своїх синів, які зникли безвісти на різних напрямках. Дехто з них перестав виходити на звʼязок у травні 2025 року, але є й ті, хто не повернувся із завдання у 2024 та раніше.

— Мій син зник 25 січня 2025 року. Їх пʼятеро пішло на завдання у Петропавлівці. Ми сподіваємося, віримо… Надія тримає нас, що він повернеться, що ми дочекаємося.

Надіємося, що нам підтвердять — в полоні, живий, — каже одна із матерів.

Інша жінка не чула свого сина від 13 жовтня 2024 року. Деякі побратими казали, що бачили його у Курському СІЗО №2, але офіційно чоловік зник безвісти.

— Чекаємо та надіємось, можливо, хтось іще щось розкаже… Він зник біля Покровська – Цукурине, отримав поранення. Ми питали всюди, де могли — та поки ніхто нічого не знає, — каже пані Наталя.

Є й ті, хто зник ще кілька років тому. Жінка чекає на свого сина, який зник біля села Дружба, що у Бахмутському районі, ще у 2023 році.

Ми натрапили на відео в російських каналах, куди вони виставляють відео і фото. Там писали, що (зниклий чоловік — ред.) полонений.

— Провели експертизу, підтвердила… Але його статус не змінили, бо російська сторона не підтверджує, що це саме він, — ділиться мати.

Тут усі — з портретами у руках. Обʼєднані надією, що скоро зможуть обійняти своїх рідних. Радіють поверненню всіх. І вірять, що вдасться повернути всіх, до останнього!

Нещодавно до України повернули тіла загиблих українських громадян. Скільки триватиме їхнє упізнання, читай у матеріалі за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.