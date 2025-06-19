Для тебе Війна в Україні

Оборонці Маріуполя вдома: Україна та РФ провели новий обмін полоненими

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Червня 2025, 14:54
обмін полоненими 19 червня

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