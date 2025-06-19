19 червня відбувся новий обмін полоненими між Росією та Україною, повідомив президент Володимир Зеленський. Кількість військових, яку вдалося повернути додому, не розголошують.

Обмін полоненими 19 червня: хто знову на батьківщині

Президент зазначив, що це захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

— Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Глава держави додав, що Україна і далі працює над поверненням військових. Він подякував всім, хто допомагає робити ці обміни можливими й нагадав, що головна мета — звільнити кожного й кожну.

Оборонці Маріуполя вдома: Україна та РФ провели новий обмін полоненими / 9 Фотографій

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець поділився першими подробицями обміну. Додому повернулися бійці ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ.

Є ті, хто перебував у полоні, з перших місяців повномасштабного вторгнення — тобто понад три роки! Найстаршому звільненому — 63 роки.

Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Йому виповнилося 45 років.

Оборонці Маріуполя вдома: Україна та РФ провели новий обмін полоненими / 6 Фотографій

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, що відбувся черговий етап великого обміну у категорії “тяжкохворі й поранені” згідно з домовленостями у Стамбулі.

Військові мають суттєві поранення та проблеми зі здоров’ям. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

— Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники — представники рядового та сержантського складу, — кажуть у штабі.

Звільнені з полону бійці проходитимуть необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати.

Додому повернулися важкохворі захисники

Трохи згодом очільник ГУР Кирило Буданов опублікував відео повернення військових додому з російського полону та додав, що сьогодні повертаються також і тяжкопоранені та важкохворі оборонці Маріуполя. Вони провели у російській неволі понад три роки!

Попереду — фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону. Готуємо наступний етап обміну.

Ми розповідали, як саме формуються списки на обмін.

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