19 июня прошел новый обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил президент Владимир Зеленский. Количество военных, которые удалось вернуть домой, не разглашают.

Обмен пленными 19 июня: кто снова на родине

Президент отметил, что это защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

— Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Глава государства добавил, что Украина и дальше работает над возвращением военных. Он поблагодарил всех, кто помогает делать эти обмены возможными и напомнил, что главная цель — освободить каждого и каждую.

Наши возвращаются домой: Украина и РФ провели новый обмен пленными / 9 Фотографий

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец поделился первыми подробностями обмена. Домой вернулись бойцы ТРО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных подразделений, а также НГУ, ГНСУ.

Есть те, кто находился в плену, с первых месяцев полномасштабного вторжения — более трех лет! Самому старшему освобожденному 63 года.

Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Наши возвращаются домой: Украина и РФ провели новый обмен пленными / 6 Фотографий

Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал, что состоялся очередной этап большого обмена в категории “тяжелобольные и раненые” согласно договоренностям в Стамбуле.

Военные имеют серьезные ранения и проблемы со здоровьем. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

— Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные сегодня защитники представители рядового и сержантского состава, — говорят в штабе.

Освобожденные из плена бойцы будут проходить необходимые медицинские обследования, получат помощь в физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты.

Мы рассказывали, как формируются списки на обмен.

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