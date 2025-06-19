Для тебя Война в Украине

Наши возвращаются домой: Украина и РФ провели новый обмен пленными

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 июня 2025, 14:54
обмен пленными 19 июня

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