Упізнання тіл, які повернули з РФ, може тривати більше, ніж рік — Клименко

Нещодавно Україна повернула додому тіла українських захисників та захисниць. Загалом, в рамках Стамбульських домовленостей, вдалося повернути понад 6000 тіл загиблих.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що ідентифікація тіл може тривати понад рік.

Детальніше про це — далі у матеріалі.

Упізнання тіл захисників

В ефірі телемарафону Єдині новини Ігор Клименко зазначив, що російська сторона повернула Україні 6060 тіл.

Їхня повна ідентифікація може тривати більше, ніж рік.

— Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває — в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона.

Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців, — сказав Клименко.

Цей час є мінімальним для проведення всіх необхідних заходів.

Наразі всі необхідні служби працюють у три зміни, щоб виконати цю роботу якнайшвидше.

Тепер Україна завершила етап повернення тіл залізницею. Надалі всі репатріаційні заходи відбуватимуться автотранспортом — про більше деталей ми писали в нашому іншому матеріалі.

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