Упізнання тіл, які повернули з РФ, може тривати більше, ніж рік — Клименко

Нещодавно Україна повернула додому тіла українських захисників та захисниць. Загалом, в рамках Стамбульських домовленостей, вдалося повернути понад 6000 тіл загиблих. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що ідентифікація тіл може тривати понад рік. Детальніше про це — далі у матеріалі.Упізнання тіл захисників В ефірі телемарафону Єдині новини Ігор Клименко зазначив, що російська сторона повернула Україні 6060 тіл. Їхня повна ідентифікація може тривати більше, ніж рік. — Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває — в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців, — сказав Клименко. Читати на тему Маніпуляції з тілами: як Росія ускладнює ідентифікацію загиблих українців Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих українських військових, підмішуючи до них останки своїх солдатів. Цей час є мінімальним для проведення всіх необхідних заходів. Наразі всі необхідні служби працюють у три зміни, щоб виконати цю роботу якнайшвидше. Тепер Україна завершила етап повернення тіл залізницею. Надалі всі репатріаційні заходи відбуватимуться автотранспортом — про більше деталей ми писали в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter