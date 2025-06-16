Маніпуляції з тілами: як Росія ускладнює ідентифікацію загиблих українців

Фото Facebook Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що Росія вдається до цинічних методів, щоб ускладнити процес ідентифікації тіл загиблих українських військовослужбовців. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, під час останніх репатріацій країна-агресор передавала останки українських захисників, змішані з тілами російських військових. Хаос та знущання із загиблих Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців.На жаль, це факт, — зазначив Клименко у своєму Telegram-каналі. Він припускає, що такі дії можуть бути як навмисною спробою збільшити кількість переданих тіл та перевантажити українських експертів, доповнюючи це цинічним інформаційним тиском, так і результатом звичного для РФ недбалого ставлення до власних загиблих.У будь-якому випадку, ці тіла також підлягають ідентифікації українськими фахівцями. Міністр підкреслив, що процес ідентифікації й без того є складним та тривалим. Росія ще більше ускладнює його, повертаючи тіла у вкрай понівеченому стані, а частини тіл — у різних мішках. Фіксуються випадки, коли рештки однієї людини повертаються навіть під час різних етапів репатріації. Читати на тему Репатріація: що це таке, найвідоміший приклад Ізраїлю та чому це потрібно Україні Розповідаємо, що таке репатріація і що потрібно про неї знати. Експерти працюють на межі можливостей Після кожної репатріації починається клопітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. За словами Клименка, українські експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик — це час. Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо — саме це є метою Росії, — додав очільник МВС. Він наголосив, що Україна не має права на помилку, адже для української сторони це не статистика, а люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення. Масштаби репатріації та подальші кроки Сьогодні, 16 червня, в Україну було повернуто ще 1245 тіл загиблих. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про завершення репатріації тіл загиблих у рамках стамбульських домовленостей, внаслідок чого повернуто понад 6 тисяч тіл. Раніше, 2 червня, на перемовинах у Стамбулі Україна та РФ домовились про повернення 6000 на 6000 тіл загиблих солдатів. Також обговорювався обмін всіх на всіх важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Президент Володимир Зеленський тоді ж заявляв, що з 6000 тіл військових, які РФ планує передати Україні, лише 15% були опізнані. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, станом на 16 червня 2025 року, Україна повернула 15 801 тіло загиблих. Для порівняння, станом на травень 2025 року було повернуто 9 744 тіла, до яких додалися результати 5 етапів репатріацій у червні. Раніше ми розповідали тобі, як ідентифікують тіла загиблих захисників та чому цей процес може тривати роки. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter