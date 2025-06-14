Історії Розповіді

Їв консерву на тиждень і пив власну сечу: історія виживання українського бійця під танком та в полоні

Марія Дзюба, редакторка сайту 14 Червня 2025, 21:00
Їв консерву на тиждень і пив власну сечу: історія виживання українського бійця під танком та в полоні
Фото Суспільне

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