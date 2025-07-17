Відео Люди

“Сам від себе в шоці”: ветеран з втратою чотирьох кінцівок знову водить автівку

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 17 Липня 2025, 21:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь